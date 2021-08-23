Володин отметил роль Кадыровых в восстановлении и развитии Чечни

Ахмат Кадыров был сильным человеком и мудрым политиком, который жил заботами Чечни и ее народа. Об этом по случаю 70 лет со дня рождения первого президента Чечни написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

