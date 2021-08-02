Политолог Березовец: Спецслужбы Украины опустились ниже плинтуса

Сколько бы Украина не проводила совместных учений с НАТО и не приглашала западных инструкторов, а выстроить спецслужбы по образцу северо-атлантического блока пока не получается. Незалежная уже оказалась в эпицентре скандала международного уровня из-за провальной работы силовых структур, да и властей тоже. Политолог Тарас Березовец заявил, что украинские спецслужбы опустились ниже плинтуса.
На своем ютуб-канале эксперт подробно рассказал о спецоперации, где силовики показали себя не лучшим образом. Резонансная история с похищением судьи Николая Чауса и бездарной попыткой доставить его в Киев еще долго будет на слуху у общественности.
Сомнений в том, что беглого судью все-таки выкрали из Молдавии, уже нет. Однако спецслужбы Украины пытаются всех убедить в том, что его задержали на территории страны. Якобы он укрывался в селе недалеко от молдавской границы.
Чауса под конвоем доставили в Киев, где разыгралась трагикомедия. Пока эскорт СБУ пыталась довести его до своего управления, судью решили перехватить сотрудники антикоррупционной службы, которые устроили погоню за машиной службы безопасности.
"Я общался с бывшими и действующими офицерами. Все в шоке. Это клоунада. Опустились спецслужбы ниже плинтуса", – заявил Березовец.
Мало того, сотрудники одной силовой структуры провались на территорию другой, так их еще и никто не стал останавливать. Политолог раскритиковал СБУ за бездействие и заявил, что ей далеко до служб цивилизованных стран.
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