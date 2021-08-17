Экс-премьер Украины Азаров высказался о ситуации в стране: Нация деградирует

24 августа Украина отметит День независимости. Однако бывший премьер-министр Николай Азаров считает, что праздновать его народу особо нечего.



Политик заявил, что сегодня украинская нация деградирует. "Ведь у нас смертность увеличилась на 300 000 человек в год", – объяснил Никола Азаров. Он добавил, что это жуткие демографические показатели.

При этом экс-премьер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский об этом народу ничего не расскажет. Николай Азаров признался, что не верит в демократические выборы в своей стране.

"У нас нацисты позволяют себе разбивать окна в администрации президента, угрожать ему расправой или судье... Это банды, которые на полном содержании государства", – высказался эксперт об оппозиции на Украине. Он уверен, что главная проблема Незалежной – в отсутствии мощной объединенной политической силы, которая могла бы отстаивать определенную идеологию.

Николай Азаров с прискорбием констатировал, что украинский народ поссорили с россиянами, натравливая украинцев на русских и дискриминируя русских по принципу языка. По его убеждению, политику определяют именно люди.

Жестко высказался экс-премьер Украины и о предстоящей встрече Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. Николай Азаров заявил, что ничего от их общения не ожидает, потому что "Зеленский – марионетка в руках Байдена".