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Политика
Володин выразил соболезнования семье Пимашкова

Володин выразил соболезнования семье Пимашкова

Депутат Государственной думы Петр Пимашков умер 12 августа.
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Петр Пимашков скончался на 74-м году жизни в Сочи. По словам депутата Законодательного собрания Красноярского края Елены Пензиной, в последние годы бывший мэр Красноярска болел. Телеканал "ТВК — 6 канал" уточнил, что у депутата Госдумы были проблемы с сердцем.

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Володин выразил соболезнования родным и близким Пимашкова. Председатель ГД отметил, что Петр Иванович, который был мэром Красноярска 15 лет, сделал многое для города и его жителей. По словам политика, Пимашков работал в Госдуме с 2011 года, активно участвовал в законотворчестве. "Его уважали коллеги, поддерживали избиратели. <...> Светлая память", – процитировала спикера пресс-служба ГД.

Напомним, Пимашков был доктором экономических наук. Он входил в думский комитет по энергетике, был членом фракции "Единая России". В 2021 году Петр Иванович должен был участвовать в выборах в Госдуму. В начале лета он был избран в региональную группу № 5, в которую вошли политики из Красноярского края, Хакассии и Тувы.

Ранее Вячеслав Володин поздравил Алена Симоняна с избранием на должность председателя Национального собрания Армении. Спикер Государственной думы отправил заграничному коллеге телеграмму, в которой пожелал успехов в работе.

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Фото: State Duma Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 12 августа 2021, 15:48

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