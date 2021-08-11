В Донбассе через 10 лет будут жить только граждане России – политолог Ищенко

По мнению эксперта, Россия вольна делать все, что пожелает. Мол, если она захотела выдавать паспорта гражданам Донбасса, то начала это делать. И все прекрасно понимают, что спустя некоторое время там будут жить только граждане России, считает Ищенко.
Политолог отметил: паспортизация населения Донбасса не произойдет через год, два или пять лет, но "государства мыслят столетиями". Эксперт не исключает, что это может случиться уже через 10 лет. И когда там будут жить люди с российским документом, тогда и в Вашингтоне, и в Берлине, и в Париже появятся сомнения насчет того, чья эта территория.
Напомним, вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с весны 2014 года. За семь лет погибли свыше 13 тысяч человек. В 2015-м было заключено Минское соглашение с целью урегулирования конфликта, однако с тех пор ни один их пунктов документа не был выполнен.
Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский неправильно формулирует свои мысли. По мнению эксперта, в этом лидер Незалежной, пытающийся примерить образ главного русофоба, обошел даже мэра Киева Виталия Кличко.
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