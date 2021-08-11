Как Зеленскому переизбраться на второй срок – политолог Белашко

Эксперт уверен, что Зеленский устраняет из сферы влияния всех последователей бывшего главы украинского МВД Арсена Авакова. По мнению Белашко, Зеленскому это необходимо для переизбрания на новый срок.
Эксперт уверен, что Зеленский хочет зачистить лояльные Бывшему министру МВД Арсену Авакову кадры, которые могут ему помешать на пути к построению карьеры. Таким образом Зеленский стремится "подмять под себя" систему ВВД.
"Интерес представляет борьба за институциональное наследство Авакова. Это мега-ведомство МВД, очевидно, будут расчленять и оставлять на этих обрубках максимально лояльных Зеленскому людей", – заявил Белашко.
Также он выразил уверенность в том, что на место Авакова и его единомышленников скоро придут новые люди, которые работают исключительно в поле идеологии Владимира Зеленского. Речь идет о руководителях силовых ведомств в Киеве, Одессе и Харькове.
Ранее на Украине сообщили, что если Арсена Авакова уволили с поста главы МВД не по собственной воле, то он вполне может возглавить оппозицию, которая легко дестабилизирует ситуацию в стране, что грозит повторением белорусского сценария.
Популярные темы форума
Начальник самоутверждается за счет сотрудников
На форуме тишина и полное спокойствие !!!
Почему Россию нигде не любят?
Давайте поиграем
Новые границы Москвы
С кем бы из звезд вы бы познакомились?