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Политика
Как Зеленскому переизбраться на второй срок – политолог Белашко

Как Зеленскому переизбраться на второй срок – политолог Белашко

Политолог Сергей Белашко разглядел в действиях лидера Украины Владимира Зеленского определенную последовательность.
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Эксперт уверен, что Зеленский устраняет из сферы влияния всех последователей бывшего главы украинского МВД Арсена Авакова. По мнению Белашко, Зеленскому это необходимо для переизбрания на новый срок.

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Эксперт уверен, что Зеленский хочет зачистить лояльные Бывшему министру МВД Арсену Авакову кадры, которые могут ему помешать на пути к построению карьеры. Таким образом Зеленский стремится "подмять под себя" систему ВВД.

"Интерес представляет борьба за институциональное наследство Авакова. Это мега-ведомство МВД, очевидно, будут расчленять и оставлять на этих обрубках максимально лояльных Зеленскому людей", – заявил Белашко.

Также он выразил уверенность в том, что на место Авакова и его единомышленников скоро придут новые люди, которые работают исключительно в поле идеологии Владимира Зеленского. Речь идет о руководителях силовых ведомств в Киеве, Одессе и Харькове.

Ранее на Украине сообщили, что если Арсена Авакова уволили с поста главы МВД не по собственной воле, то он вполне может возглавить оппозицию, которая легко дестабилизирует ситуацию в стране, что грозит повторением белорусского сценария.

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Фото: via www.imago-images.de / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2021, 18:39 Источник: Первый казацкий ✓ Надежный источник

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