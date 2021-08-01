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Политика
Володин отметил потенциал и возможности Саратова

Володин отметил потенциал и возможности Саратова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что окружная избирательная комиссия зарегистрировала его кандидатом в депутаты ГД по Саратовскому одномандатному округу №163.
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Володин назвал Саратов родным городом, там он учился и делал первые шаги по карьерной лестнице. Политик уверен: у города на Волге есть огромный потенциал и возможности.

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"Мы вместе многое можем сделать для того, чтобы город стал комфортным для жизни. Чтобы здесь была высокая заработная плата, новые рабочие места, хорошая инфраструктура, чтобы пришли крупные предприятия", – написал спикер Государственной Думы в своем телеграм-канале.

Володин призвал кандидатов в депутаты взять на себя перед людьми обязательства по решению проблем, отвечать за их выполнение. В этом и состоит задача депутата, подчеркнул спикер.

Председатель ГД напомнил о динамичном развитии Саратова во времена Российской империи: город был в четверке региональных лидеров и одним из крупнейших по численности населения. В годы Великой Отечественной войны в Саратов эвакуировали многие заводы.

От распада СССР Саратов пострадал больше других городов, констатировал спикер Госдумы. Бывшие основой региональной промышленности оборонные закрывались или пытались менять профиль, высокопрофессиональные кадры сокращали, посетовал Володин. "Последствия были настолько сильны, что даже с течением времени до сегодняшнего дня промышленный потенциал не восстановился", – добавил он.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва пройдут 17-19 сентября. Также состоятся региональные и муниципальные кампании.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 1 августа 2021, 19:56 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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