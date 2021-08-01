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Политика
Обозреватель Ищенко спрогнозировал действия России в случае наступления ВСУ на Донбасс

Обозреватель Ищенко спрогнозировал действия России в случае наступления ВСУ на Донбасс

Россия вряд-ли станет вводить свои войска на территорию Донбасса в случае наступления Вооруженных сил Украины.
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Таким мнением поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко. По его словам, даже в случае, если Киев начнет полномасштабное наступление на ДНР и ЛНР, Россия не станет задействовать сухопутную армию.

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Он отметил, что ситуацию в регионе сейчас, через год после договоренности о прекращении огня, можно описать словами "ни мира, ни войны". Все еще продолжаются обстрелы, каждая сторона обвиняет другую в нарушении соглашения.

Обозреватель отметил, что на данный момент Россия может, в случае необходимости, применить артиллерию и авиацию, не переводя через границу сухопутные войска. К тому же такой маневр был бы лишен смысла, так как в Донбассе достаточно местных ресурсов, за счет которых численность корпусов в регионе может быть увеличена в два раз. Кроме того, могут быть привлечены добровольцы, ЧВК и так далее. Это лишает Москву необходимости в случае обострения конфликта на Донбассе и полномасштабного наступления украинской армии вводить сухопутные войска.

При этом он подчеркнул, что все будет зависеть от ситуации. Это касается и вопросов о том, где силы ДНР, ЛНР и России остановятся в случае контрнаступления.

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Фото: Alexander Rekun / Global Look Press
1 августа 2021, 15:09 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость820548
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Люди, не голосуйте 19 сентября за "единую Россию"! Давайте скинем этих ублюдков и воров со своей шеи! Голосуйте за ту партию, к которой лежит ваша душа! Внимательно заполняйте бюллетень, эти выползни- едроссы будут стараться всячески фальсифицировать выборы, чтобы еще 5 лет сдирать шкуру с народа! Народ, объединяйтесь! Нужно скинуть этого зажравшегося упыря, который 20 лет сосет народную кровь!
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