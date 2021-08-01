Обозреватель Ищенко спрогнозировал действия России в случае наступления ВСУ на Донбасс

Россия вряд-ли станет вводить свои войска на территорию Донбасса в случае наступления Вооруженных сил Украины.

Таким мнением поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко. По его словам, даже в случае, если Киев начнет полномасштабное наступление на ДНР и ЛНР, Россия не станет задействовать сухопутную армию.

Он отметил, что ситуацию в регионе сейчас, через год после договоренности о прекращении огня, можно описать словами "ни мира, ни войны". Все еще продолжаются обстрелы, каждая сторона обвиняет другую в нарушении соглашения.

Обозреватель отметил, что на данный момент Россия может, в случае необходимости, применить артиллерию и авиацию, не переводя через границу сухопутные войска. К тому же такой маневр был бы лишен смысла, так как в Донбассе достаточно местных ресурсов, за счет которых численность корпусов в регионе может быть увеличена в два раз. Кроме того, могут быть привлечены добровольцы, ЧВК и так далее. Это лишает Москву необходимости в случае обострения конфликта на Донбассе и полномасштабного наступления украинской армии вводить сухопутные войска.

При этом он подчеркнул, что все будет зависеть от ситуации. Это касается и вопросов о том, где силы ДНР, ЛНР и России остановятся в случае контрнаступления.