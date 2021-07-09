Лавров о вводе российских войск в Афганистан: Будем выполнять свои обязательства

Террористическая угроза в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск. Москва опасается, что ситуация в стране станет хуже.

Выводя свои войска из Афганистана, США фактически расписались в провале своей миссии, которая длилась два десятилетия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей лавров в ходе выступления в Дальневосточном федеральном университете.

Лавров обратил внимание, что после введения американского контингента террористическая угроза в арабской стране лишь повысилась и продолжает расти. Ухудшилась и ситуация с наркотрафиком. По мнению главы российского МИД, есть свидетельства того, что американские солдаты участвовали в перевозке запрещённых веществ.

Сергей Лавров выразил беспокойство по поводу того, что США своим решением попросту оставили ситуацию в Афганистане на волю судьбы. При этом талибы стали вести себя более агрессивно, и помимо них в страну проникают боевики ИГИЛ. Они сосредотачиваются в районах, граничащих со странами-союзниками России по ОДКБ.

Руководитель российского дипведомства дал понять, что в случае нападения на союзников Москва будет "выполнять свои обязательства" в рамках ОДКБ и вмешается в ситуацию. В университете главе МИД России задали вопрос о том, означает ли это грядущее введение российских воск в Афганистан. Министр завил, что ответ на этот вопрос "очевиден".