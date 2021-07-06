"Будем отвечать жестко": Лавров пригрозил США расплатой за враждебные действия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал жесткий и решительный ответ на враждебные действия США. Об этом он рассказал в интервью одному из индонезийских изданий.
Материал дополняется.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал жесткий и решительный ответ на враждебные действия США. Об этом он рассказал в интервью одному из индонезийских изданий.
Материал дополняется.
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