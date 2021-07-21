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Политика
Эксперты объяснили необходимость тестирования системы ДЭГ в Москве

Эксперты объяснили необходимость тестирования системы ДЭГ в Москве

В Москве с 29 по 30 июля пройдет общегородское тестирование системы дистанционного электронного голосования. Это позволит выявить возможные изъяны и повысить доверие к ДЭГ со стороны избирателей, уверены эксперты.
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Политический обозреватель Александр Асафов

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На портале mos.ru открылся спецпроект об электронном голосовании

В этом году дистанционное электронное голосование будет проводиться сразу в семи регионах, и в Москве, оно будет масштабным. Любая подобная проверка – это хорошо.

Это хорошо и для самой системы, поскольку, если еще какие-то уязвимости остались, они будут обнаружены и, соответственно, ликвидированы к большому голосованию. Кроме того, это важно и для тех, кто уже знает, что такое электронное голосование, поскольку несмотря на то, что оно будет тестовым, там будут решаться вполне серьезные городские вопросы. И мнение жителей по этим вопросам крайне важно знать. Например, будет вынесен ряд вопросов по вакцинации на этом голосовании. А для тех, кто еще не сталкивался с ДЭГ, он сможет попробовать и понять, как это проходит, как это можно будет сделать со своего телефона. В этом году есть ряд новшеств, которых раньше не было.

Поэтому тестирование важно. Оно повысит и доверие к системе, и люди поймут, как все будет проходить 17-19 сентября. И, в целом, если у людей остались еще какие-то непонятные моменты, они все будут ликвидированы. Проведение тестового голосования –это правильно.

Все возможные способы фальсификаций в процессе электронного голосования уже отработаны. Но тестовое голосование позволит установить – появились ли новые способы. Есть противники избирательной системы России, электронного голосования, в частности, конечно, они будут искать какие-либо уязвимости. Кстати, это будут делать и хакеры. К ним традиционно обращается техническая группа с предложением попробовать повлиять на ход голосования. Конечно, ни у кого не получается. Тем не менее, такое предложение будет. Это все работа на безопасность того самого большого голосования, выборов депутатов в Госдуму VIII созыва. И опять же, люди, избиратели, которые с эти мне сталкивались, смогут узнать, что это такое, а те, кто сталкивался – обновить свои знания.

Поэтому тестирование важно для всех направлений – и безопасности, и по открытости и другому. В рамках голосования будет также рассказано, как вести наблюдение – это тоже очень важно для всех участников электорального процесса, в первую очередь, политических сил. Поэтому, конечно, это правильное мероприятие. Хотя, казалось бы, зачем проверять то, что уже проверено многократно. Но лучше каждый раз, перед каждым большим голосованием, проводить подобные тестовые мероприятия.

Журналист, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич

Тестирование нужно, во-первых, для того, чтобы избиратели лишний раз проверили, как это работает. А, во-вторых, важно, чтобы сама система была проверена. Нужно, чтобы люди, отвечающие за техническую часть процесса, убедились в том, что система нормально справляется с нагрузками, посмотрели, есть ли какие-то сбои. Это хорошая тренировка, и здорово, что такие процессы потом еще будут и в августе, и в сентябре проводиться. Тестирование для того и проводится, чтобы выявить какие-то ошибки. Это разведка боем, позволяющая проверить, как все функционирует, и вовремя что-то исправить.

Цель этого тестирования, других тренировок, усилий общества, ЦИКа – это удобный, безопасный и комфортный для людей процесс голосования. К сожалению, мы стесняемся говорить о том, какие мы молодцы. Стесняемся пиарить, продвигать наши успехи, а делать этого не нужно. Надо обязательно подчеркивать, что мы – молодцы, потому что такого уровня организации процесса нет нигде в мире. Дистанционное электронное голосование, возможность сбора подписей на портале Госуслуг, система «Мобильный избиратель», в принципе удобный сам по себе портал Госуслуг и мобильные приложения– это все то, что позволяет нам строить электронную электоральную демократию в нашей стране, а за ней будущее. И мы это будущее строим уже сегодня.

Политолог Павел Данилин

Тестирование необходимо, потому что оно действительно помогает оптимизировать систему, поймать в ней несколько слабых мест. Это и прошлый год показал. Плюс, наверняка, будет дано разрешение поработать группам, которые попытаются взломать систему – это тоже станет определенной тренировкой системы. С технической стороны это, безусловно, очень хорошая вещь.

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Фото: www.mos.ru
Автор: 21 июля 2021, 12:42

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