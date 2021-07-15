Депутаты обсудят с МИД РФ нестыковки в докладе ОЗХО

Комиссия Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела России в пятницу, 16 июля, проведет выездное заседание в Министерстве иностранных дел. Парламентарии обсудят с руководством ведомства нестыковки в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу блогера Алексея Навального.

