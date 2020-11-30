В РФ обвинили ФРГ в нарушении Конвенции ОЗХО из-за отказа сотрудничать по Навальному

Германия свои отказом сотрудничать с Россией по ситуации вокруг блогера Алексея Навального нарушила обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). С таким заявлением выступила российская делегация на открывшейся в понедельник, 30 ноября, 25-й сессии конференции государств – членов ОЗХО.



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