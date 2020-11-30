В РФ обвинили ФРГ в нарушении Конвенции ОЗХО из-за отказа сотрудничать по Навальному

Правительство ФРГ с самого начала противостояло расследованию ситуации с Навальным и установлению правды, заявили в делегации. Свидетельство этому – отказ ФРГ от сотрудничества с российскими правоохранителями и организациями здравоохранения, говорится в заявлении.
Также в делегации напомнили, что Генпрокуратура России отправляла пять запросов в Германию. Берлин отвечал формальными отписками. При этом запросы соответствовали Европейской конвенции об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, отметили в делегации.
Отказом сотрудничать по Навальному Германия нарушила нормы Конвенции о запрете химоружия, сказано в заявлении. "А как еще можно квалифицировать нежелание Германии выполнять свои обязательства в соответствии с 7-й и 9-й статьями Конвенции о запрещении химоружия, которые четко указывают, что государства-участники должны предоставлять друг другу правовую помощь и принимать все возможные меры для прояснения неясных вопросов путем обмена информацией и двусторонних консультаций?" – приводит текст заявления ТАСС.
Напомним, что Навальному стало плохо 20 августа во время перелета в Москву. Омские медики спасли блогеру жизнь. Они стабилизировали состояние Навального, что позволило перевезти его на дальнейшее лечение в Германию.
В Берлине заявили, что нашли в организме блогера отравляющие вещества из группы "Новичок". Доказательств этому Германия не представила. Берлин отказался сотрудничать с Москвой.
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