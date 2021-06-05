В предвыборную программу "ЕР" войдут инициативы экоактивистов

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и секретарь генсовета партии Андрей Турчак 5 июня провели в Ленинградской области стратегическую сессию "Экология". Свои предложения в этой сфере высказали общественники, волонтеры, представители органов власти и эксперты. Их инициативы войдут в предвыборную программу "ЕР".

