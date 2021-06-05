В предвыборную программу "ЕР" войдут инициативы экоактивистов

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян
Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом
"Печально": Вера Брежнева сообщила об уходе
"Когда я делаю это – мне приятно": Вера Брежнева шокировала интимными подробностями
партнеры
Суббота
5 июня
Лента новостей
20:09
Билан появился на публике с эффектной красоткой
17:59
Политолог Бондаренко рассказал об истинном отношении Джо Байдена к России
17:58
Выводит отца из запоя: сын вдовца Легкоступовой въехал в квартиру покойницы
17:48
Умерла звезда сериала "Доктор Кто"
17:02
Психиатр Филатов допустил переход Протасевича на сторону Лукашенко
16:08
Получившая смачную пощечину Собчак сообщила о смерти
15:33
Политолог Карасев рассказал об ожиданиях Киева от саммита Путина и Байдена
15:31
"Я обещаю": Сраженная тяжким недугом бывшая жена Аршавина обратилась к маленькой дочери
14:50
Лолита со стекающей по лицу липкой жижей вызвала отвращение
14:23
Влиятельные люди дали указание "убрать" Манукяна: Вы будете в шоке
14:18
Политолог Мирзаян рассказал об участи Белоруссии после интеграции с Россией
14:07
Развод? Вышедший в свет без жены Малахов вызвал вопросы
13:36
"На месте Баталова": 90-летний Краско боится за наследство перед свадьбой с молодой пассией
13:24
Лицом в асфальт: появилось видео задержания Ивлеевой с мужем
12:55
Путин указал на стремление США подтолкнуть страны к отказу от доллара
12:40
"Да подавись ты!": Моргенштерн унизил Ревву прямо на сцене премии МУЗ-ТВ
12:39
Умер легендарный тренер сборной России по баскетболу Капранов
12:32
Бледанс пошла вразнос на девичнике Макеевой
12:17
Исхудавшая 75-летняя мама Королевой восхитила цветущим видом
11:57
"Неужели вам не стыдно?": вдова Грачевского врезала Прокловой за грязные откровения
11:51
Растет без матери-артистки: Савичева не видела родную дочь уже почти год
11:39
"Каков цинизм!": Поплавская взорвалась из-за скандального памятника Волчек
11:16
"Жалкое зрелище": Карпович шокировала россиян торчащими костями
10:58
После истории с Протасевчичем санкции Запада будут напрямую связаны с Лукашенко – политолог Бышок
10:50
Спасают врачи: Немощный Киркоров слег в больницу
10:39
"Давай сделаем это": Собчак возжелала отношений с Тимати после громкой ссоры
10:34
Держащимся под ручку женихам кричали "Горько!": свадебная церемония Киркорова и Давы потрясла гомофобов
08:32
Жарче некуда: Гагарина блеснула обнаженной грудью
06:04
"В кабаке работает": директор Шатунова осадил зарвавшуюся Вайкуле
04:11
Рыдающая истеричка Бузова устроила вакханалию на красной дорожке
02:01
"Богиня!": Чехова в прозрачном платье продемонстрировала все свои прелести
23:59
"Кончита с Евровидения": Солнцев превратился в бородатую женщину
22:34
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
21:30
Милохин в половине платья и Моргенштерн с голым торсом: курьезы и выходки на премии МУЗ ТВ
20:55
Путин дерзко ответил на жалобы Зеленского из-за газа: Сами своими руками все сломали
19:41
В Минтруде назвали главную причину бедности в России
19:40
Собчак жестко поиздевалась над умственными способностями мужа после заявлений о разводе
19:34
Пропавшую российскую туристку из Перми нашли мертвой в лесу
19:18
Бывшая жена Грачевского сообщила о больших переменах в жизни: Завидуйте!
19:03
Случайно наступившую на полотенце 13-летнюю россиянку избили до сотрясения мозга
18:55
В Минздраве рассказали о ситуации с курением и алкоголем в России
18:52
Счастливый Билан представил своего самца: Он очень активный
18:18
Любвеобильного Киркорова сняли в обнимку с атлетичными красавцами
18:16
"Просто озорные подружки-сверстницы": Арнтгольц в дырявых шортах отправила повзрослевшую дочь к бабушкам
18:13
Бывшая возлюбленная вывела принца Гарри на чистую воду: Невротик
18:04
"Больше никто не увидит": после скандала на могиле Волчек произошло чудо
17:52
Путин обвинил США в попытках сдержать развитие России
17:36
Брат объяснил исчезновение звезды сериала "Богатые тоже плачут" Вероники Кастро: Состояние ужасное
17:18
Он будет прекрасным мужем! Внучка Гурченко о свадьбе с планирующим улететь в США Шаляпиным
17:15
Галкин показал россиянам свои разросшиеся кусты
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Что-то страшное": Джигарханян перед свадьбой выдвинул ультиматум сбежавшей Цымбалюк-Романовской
Исхудавшая 75-летняя мама Королевой восхитила цветущим видом
Держащимся под ручку женихам кричали "Горько!": свадебная церемония Киркорова и Давы потрясла гомофобов
"Вот откуда дерьмо вытекает!": униженный Манукян публично разнес Бузову
В разборках между Фриске и Шепелевым поставлена точка
Самолет с Собчак на борту встретили пожарные
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
В предвыборную программу "ЕР" войдут инициативы экоактивистов

В предвыборную программу "ЕР" войдут инициативы экоактивистов

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и секретарь генсовета партии Андрей Турчак 5 июня провели в Ленинградской области стратегическую сессию "Экология". Свои предложения в этой сфере высказали общественники, волонтеры, представители органов власти и эксперты. Их инициативы войдут в предвыборную программу "ЕР".
прочитано 118 раз

Предложено включить все индустриальные города в федеральный проект "Чистый воздух". Сейчас в него входят лишь 12 таких населенных пунктов.

ПО ТЕМЕ

"ЕР" помогает регионам выполнять поручения президента по развитию инфраструктуры

Эксперты: праймериз выгодно отличают "ЕР" от других партий

 Андрей Анатольевич Турчак

Андрей Анатольевич Турчак Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России"

Координатор партпроекта «ЕР» «Чистая страна» в Хакасии Алексей Сметанин привел в пример Абакан и Минусинск. По его словам, проблема с чистотой воздуха там стоит очень остро.

"Мы не можем открыть форточки, потому что задохнешься. При рассмотрении списка городов предлагаем учитывать не только мнение федеральных органов власти, но и жителей», — сказал партиец.

Медведев поддержал расширение программы. Это будет связано с финансовыми возможностями и с настойчивостью экологической общественности, отметил председатель "ЕР".

В предвыборной программе партии отразят и инициативу координатора партпроекта «Чистая страна» в Самарской области Дениса Волкова о пересмотре подходов к оплате вывоза твердых коммунальных отходов. Он предложил предусмотреть возможность оплаты по факту накопления ТКО. Такой подход простимулирует граждан к раздельному сбору мусора, считает партиец.

Также в ходе сессии затрагивалась проблема бездомных животных, нехватки приютов и финансирования. "ЕР" проработает этот вопрос в своей предвыборной программе, пообещал Медведев.

Также партия разработает законопроект об обязательной рекультивации отходов закрытых предприятий. Активисты предложили провести инвентаризацию объектов накопленного вреда, разработать план по их утилизации, законодательно определить ответственность собственников этих предприятий до момента, как это ляжет на плечи налогоплательщиков.

Партия проработает экологические инициативы с общественностью в регионах. Представители партпроекта "Чистая страна" будут координировать широкие обсуждения.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Er.ru
Автор: 5 июня 2021, 20:23 Источник: "Единая Россия" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Исхудавшая 75-летняя мама Королевой восхитила цветущим видом

народ ахнул
Шоу-бизнес

"Каков цинизм!": Поплавская взорвалась из-за скандального памятника Волчек

Звезда излила гнев
Шоу-бизнес

Влиятельные люди дали указание "убрать" Манукяна: Вы будете в шоке

Звезда кому-то помешала
Шоу-бизнес

"Да подавись ты!": Моргенштерн унизил Ревву прямо на сцене премии МУЗ-ТВ

Эпатажный музыкант закатил истерику

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+