Байден сообщил о террористической угрозе со стороны белых расистов

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что террористическая угроза, исходящая от белых расистов, значительно выше, чем от запрещенных организаций, с которыми боролось государство. Президент США уверен, что самую большую угрозу для американских граждан представляют именно движения, пропагандирующие превосходство белой расы.
В Вашингтоне значительно преувеличивают роль так называемых белых расистов. Многие эксперты полагают, что Байден умышленно переводит повестку, чтобы замаскировать свои промахи во внешней политике. Об этом сообщает RT.
Меж тем, Джо Байден уже подписал закон, устанавливающий санкции за преступления, совершенные из-за ненависти к каким-либо социальным группам. Американский президент подчеркнул, что сейчас его администрация занимается разработкой боле широкого плана, призванного снизить уровень насилия и терроризма.
Американский президент отметил, что сведения о возрастающей угрозе со стороны белых расистов он получил от американской разведки. Об угрозе, исходящей от внутренних террористов, и проявлении насилия отдельными гражданами США говорится и в специальном бюллетене, выпущенном Министерством внутренней безопасности. В документе прописано, что зачастую экстремисты пользуются социальными сетями в качестве инструмента преступлений.
Во время выступления Джо Байден особо подчеркнул, что ненависть нельзя победить. Президент США заявил, что "она прячется" и может вспыхнуть при первой же возможности. По славам американского лидера, ненависти нельзя "давать убежище".
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