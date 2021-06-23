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Политика
Исаев рассказал об итогах работы Госдумы VII созыва

Исаев рассказал об итогах работы Госдумы VII созыва

"Единая Россия" в Госдуме седьмого созыва реализовала все основные положения предвыборной программы. Об итогах работы парламентариев рассказал первый заместитель руководителя фракции партии в ГД Андрей Исаев.
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Законодатели сделали акцент на решение социальных проблем, отметил парламентарий. Он напомнил, что важные социальные нормы депутаты закрепили при внесении президентских поправок в Конституцию.

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Также по инициативе главы государства законодатели приняли новые меры поддержки семей с детьми: увеличили существующие пособия, ввели новые. Маткапитал за пять лет вырос до 640 тысяч рублей и стал выплачиваться после рождения первого ребенка.

"Кроме того, мы приняли закон об обеспечении бесплатным горячим питанием всех школьников младших классов и закон, направленный на повышение безопасности и качества детского отдыха. Всего за эти пять лет вступили в силу 109 законов, касающихся поддержки материнства и детства", – написал Исаев в своей статье для "Российской газеты".

Парламентарии седьмого созыва приняли меры по борьбе с бедностью. Благодаря программе социального контракта тысячи людей смогли найти хорошую работу, получить дополнительное образование, открыть собственное дело.

Исаев отметил законы о паллиативной помощи, развитии волонтерства, защите животных. Еще одно нововведение – инициативное народное бюджетирование. Мера позволила гражданам напрямую участвовать в принятии решений по расходованию средств местных бюджетов.

"Конечно же, существенные коррективы в нашу работу внесла пандемия коронавируса. Мы оперативно выделили регионам дополнительные средства на лекарственное обеспечение и на строительство стационаров, ввели кредитные каникулы и целый ряд новых выплат нуждающимся в поддержке гражданам, снизили налоги для малого и среднего бизнеса, оказали помощь предприятиям наиболее пострадавших отраслей", – написал Исаев.

Андрей Исаев. Фото: duma.gov.ru

Единоросс напомнил об изменениях в сфере здравоохранения: граждане могут получить онлайн-консультации медицинских специалистов, электронные больничные, заказывать лекарства на дом. Инициативы позволяют использовать цифровые технологии на благо людей, подчеркнул он.

Депутат выразил уверенность, что восьмой созыв ГД продолжит расширять применения этих технологий. Также в центре внимания обновленного корпуса будут вопросы выравнивания бюджетных возможностей регионов, увеличения финансирования комплексного развития села и благоустройства городов, повышения уровня жизни граждан, перечислил Исаев.

Государственная Дума 17 июня провела последнее пленарное заседание весенней сессии и текущего созыва. Президент Владимир Путин дал высокую оценку работе депутатского корпуса.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 23 июня 2021, 13:35 Источник: "Российская газета" ✓ Надежный источник

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