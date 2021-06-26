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Политика
Володин напомнил о заслугах Примакова: Принимал сложные, но верные решения на благо России

Володин напомнил о заслугах Примакова: Принимал сложные, но верные решения на благо России

Бывший премьер-министр России Евгений Примаков отстаивал интересы страны и не боялся брать на себя ответственность. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
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«Уже шесть лет нет с нами Евгения Максимовича Примакова. Дипломата, политика, ученого. Человека с широкой душой и добрым сердцем", – отметил председатель ГД.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Примаков становился словно скала, когда необходимо было защищать интересы России, сказал Володин. Он отметил, что в тяжелейшие годы новейшей истории нашей страны политик принимал сложные, но верные решения, не боялся брать на себя ответственность.

Спикер Государственной Думы напомнил, что бывший глава правительства стоял у истоков создания Службы внешней разведки (СВР). В качестве руководителя внешнеполитического ведомства он последовательно отстаивал интересы страны и продвигал идею построения многополярного мирра, сказал Володин.

В премьерском кресле Примаков сделал все, чтобы преодолеть последствия дефолта, защитить права людей на достойную жизнь, подчеркнул спикер. После правительства политик работал в Госдуме, напомнил Володин.

«Человек, оставивший нам в наследие жизненные и профессиональные ориентиры, которым необходимо следовать. Светлая память Евгению Максимовичу», — заключил спикер.

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Евгений Примаков. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 26 июня 2021, 20:19 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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