Русский форпост против "экспорта революции" из Афганистана

Соединенные Штаты вступили в невеселый клуб великих держав, сходивших в Афганистан без внятных результатов.

Операция многонациональных сил, длившаяся с 2001 года, кончается там, где и началась. Войска альянса покидают страну: если в середине 2014 года в стране находилось до 50 тысяч солдат коалиции, то уже этим летом в Афганистане останутся считанные сотни американских солдат для охраны дипломатических представительств и аэропорта в Кабуле.



На этом фоне боевики «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в России) продолжают наступление на правительственные войска Афганистана. 22 июня талибы овладели городом Шерхан и КПП на границе с Таджикистаном. Узбекистан и Таджикистан приводят вооруженные силы в боевую готовность, Иран также стягивает к границе с Афганистаном формирования Корпуса стражей исламской революции.

Наступление талибов идет быстрыми темпами. В США полагают, что после вывода войск из Афганистана правительство может пасть в течение года или даже быстрее.

Что будут делать талибы после полного разгрома правительственных сил – а с высокой долей вероятности такой разгром произойдет – пока неясно. Однако для России важно определиться по поводу вопроса, что в этом случае будет делать она. «Подбрюшье» России в виде слабых и бедных республик Средней Азии может оказаться под угрозой. В качестве великой державы – как минимум, страны, претендующей на такой статус – России неизбежно придется участвовать в делах Средней Азии. Тем более, что в случае крупных неурядиц в регионе легко предсказать, куда именно устремятся беженцы.

Не следует забывать также, что внутри самих стран Средней Азии ситуация сложная. Кроме «Талибана» в регионе активны ячейки ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ). Край страдает от перенаселения и нищеты, что делает местные сообщества питательной почвой для радикалов. Возможная победа талибов – это не только риск прямого столкновения, но и куда более серьезная угроза внутренних смут.

Дипломатические усилия России пока остаются за кулисами. Однако военные возможности можно прикинуть.

Россия располагает в регионе 201-й военной базой. Двести первая – это живая демонстрация того, зачем вообще державам сети военных баз за рубежом. База ведет свою историю от 201-й мотострелковой дивизии Советской армии. В 90-е годы, когда Таджикистан чуть не рухнул под ударами исламистов, и в стране шла безумно жестокая и кровавая гражданская война, 201-я дивизия сыграла колоссальную роль в заморозке конфликта и остановке боевых действий. Мотострелки взяли под защиту гражданское население, а также активно участвовали в нанесении поражения исламистам.

После завершения гражданской войны 201-я дивизия не покинула Таджикистан. Она была переформирована в военную базу, и к настоящему моменту представляет собой крупнейший российский военный объект за пределами самой России. База насчитывает 6 тысяч военнослужащих-контрактников, размещенных в Душанбе, Кулябе и Курган-Тюбе (Бохтар). Судя по всему, этот контингент в ближайшее время будет усиливаться. Кроме того, база в Таджикистане одной из первых получает новое вооружение и технику, включая БПЛА. Для России было бы крайней беспечностью не готовиться заранее к худшему варианту развития событий.

Вероятнее всего, российская база станет ядром обороны Средней Азии. Местные политические режимы, при всех конфликтах друг с другом и общей жесткости прекрасно понимают, что в случае чего окажутся в одной лодке. Российская военная база, обладая всей необходимой инфраструктурой и вооружением, способна радикально усилить любую правительственную армию, а сами вооруженные силы Таджикистана, Узбекистана и, возможно, Казахстана, Туркмении и Киргизии – будут обеспечивать «черновую работу» по прикрытию границы. Вероятность нового вооруженного конфликта очень велика. И России необходимо быть к нему готовой уже сейчас.