Из Афганистана отводят войска НАТО

Военное командование дало старт организованному выведению военнослужащих НАТО из Афганистана 29 апреля, передает телеканал "360". Вскоре страну начнет и американский контингент. Ожидается, что его начнут выводить уже 2 мая.
Военное командование дало старт организованному выведению военнослужащих НАТО из Афганистана 29 апреля, передает телеканал "360". Вскоре страну начнет и американский контингент. Ожидается, что его начнут выводить уже 2 мая.
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