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Политика
Забывший о трагедии во Флориде Джо Байден прилюдно оконфузился

Забывший о трагедии во Флориде Джо Байден прилюдно оконфузился

Во время выступления перед СМИ президент США не сказал об инциденте с обрушением многоэтажки.
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Джо Байден осрамился, забыв о печальном событии. Тогда в ее результате было заявлено о сотне пропавших людей и погибших. Глава США хотел закончить свою речь, но после краткого общения с вице-президентом Камалой Харрис он передумал.

Джо Байден перекинулся с политиком парой фраз и извинился перед журналистами. Он поблагодарил Харрис за то, что указала ему на его ошибку. По его словам, в связи с трагедией будет выделена федеральная помощь.

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Джо Байден. Фото: Sarah Silbiger - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/globallookpress.com
Автор: 26 июня 2021, 08:09 Источник: Ютуб-канал Белого дома ✓ Надежный источник
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Впервые с глазу на глаз: как прошла встреча Путина и Байдена в Женеве

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