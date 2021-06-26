Забывший о трагедии во Флориде Джо Байден прилюдно оконфузился

Джо Байден осрамился, забыв о печальном событии. Тогда в ее результате было заявлено о сотне пропавших людей и погибших. Глава США хотел закончить свою речь, но после краткого общения с вице-президентом Камалой Харрис он передумал.
Джо Байден перекинулся с политиком парой фраз и извинился перед журналистами. Он поблагодарил Харрис за то, что указала ему на его ошибку. По его словам, в связи с трагедией будет выделена федеральная помощь.
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