Забывший о трагедии во Флориде Джо Байден прилюдно оконфузился

Во время выступления перед СМИ президент США не сказал об инциденте с обрушением многоэтажки.



Джо Байден осрамился, забыв о печальном событии. Тогда в ее результате было заявлено о сотне пропавших людей и погибших. Глава США хотел закончить свою речь, но после краткого общения с вице-президентом Камалой Харрис он передумал.

Джо Байден перекинулся с политиком парой фраз и извинился перед журналистами. Он поблагодарил Харрис за то, что указала ему на его ошибку. По его словам, в связи с трагедией будет выделена федеральная помощь.