Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с идеей пригласить на саммит президента России Владимира Путина.

Предложение немецкого политика поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Они согласились, что необходимо поддерживать диалог с Россией для обеспечения стабильности и безопасности в мире. Однако большинство лидеров европейских стран выступили против участия Владимира Путина в саммите.

ПО ТЕМЕ Отказ ЕС от саммита с Путиным объяснили: Боязнь показаться слабыми

Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали эту новость. Многие пользователи заявили, что для Франции важно наладить связи с Москвой. Причем это будет возможно только в случае отказа от членства в Североатлантическом альянсе и от подчинения Соединенным Штатам.

"Канцлер Меркель права в своих суждениях, однако она сама подчиняется диктату США", – заметил один из комментаторов.

Другой пользователь призвал прекратить конфликтовать с Москвой. Он отметил, что ЕС "в долгу перед Владимиром Путиным" за то, что он не позволил своей стране погибнуть. Комментатор выразил мнение, что Европе пришлось бы непросто, если бы в России началась гражданская война, передает РИА Новости.

Ранее профессор международной политики Уорикского университета Вин Грант высказался об отказе ряда стран от саммита с Владимиром Путиным. Эксперт предположил, что причиной тому является боязнь выступивших против стран "показаться слабыми".