Госсекретарь США обвинил Россию в несоблюдении Минских соглашений

Соединенные Штаты считают, что наша страна мешает решению украинского кризиса. Об этом заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен.



Дипломат отметил, что американские власти готовы поддержать минский процесс в Незалежной, если Кремль захочет этого. Он добавил, что Вашингтон считает "нормандский формат" основной платформой для решения кризиса на Украине.

Вместе с тем, Энтони Блинкен заявил, что Россия нарушает Минские соглашения, не давая ситуации развиваться положительно. Госсекретарь также напомнил, что президент США Джо Байден обсудил судьбу минского процесса с российским лидером Владимиром Путиным и европейскими коллегами.

Напомним, ранее глава МИД Германии Хайко Маас и госсек США Энтони Блинкен пообщались на темы военного конфликта на востоке Украины и соблюдения Минских соглашений. Немецкий чиновник считает, что "нормандскому формату" необходима "новая динамика". Для этой цели в настоящее время участники соглашений работают над подготовкой к следующей встрече.

Как писали "Дни.ру", в США встречу Джо Байдена и Владимира Путина назвали ударом по статусу Вашингтона. Так, экс-аналитик ЦРУ Фредерик Флейц сказал, что неуверенность американского президента при общении со СМИ показала его перед мировой общественностью "слабаком".

