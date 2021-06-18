Депутат Букачаков отозвал инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости

Депутат Родион Букачаков в пятницу, 18 июня, отозвал внесенный им ранее законопроект, предусматривающий штраф в 500 рублей за превышение скорости на 10-20 километров в час в населенном пункте. Уведомление размещено в электронной базе ГД.