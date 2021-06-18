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Политика
Депутат Букачаков отозвал инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости

Депутат Букачаков отозвал инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости

Депутат Родион Букачаков в пятницу, 18 июня, отозвал внесенный им ранее законопроект, предусматривающий штраф в 500 рублей за превышение скорости на 10-20 километров в час в населенном пункте. Уведомление размещено в электронной базе ГД.
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Парламентарий действовал в соответствии с регламентом Госдумы: свое обращение с просьбой отозвать законопроект он направил на имя спикера ГД Вячеслава Володина.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Председатель Госдумы в своем телеграм-канале подверг инициативу Букачакова критике. Володин указал на недостаточную проработку подобных предложений и призвал не инициировать темы, у которых нет оснований для поддержки.

«В ситуации, когда и так много тревог и напряжения в обществе, лучше не предлагать темы, которые под собой не имеют оснований для поддержки», — подчеркнул Володин.

Напомним, что 17 июня Государственная Дума провела последнее пленарное заседание весенней сессии и текущего созыва. Спикер ГД рассказал об итогах работы депутатского корпуса.

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Фото: Игорь Иванко/ АГН Москва
Автор: 18 июня 2021, 19:00 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

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