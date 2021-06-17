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Политика
Единороссы подвели итоги работы в Госдуме VII созыва

Единороссы подвели итоги работы в Госдуме VII созыва

Главной составляющей программы партии на выборах в Госдуму в 2016 году было решение социальных проблем, отметил первый заместитель руководителя фракции "ЕР" Андрей Исаев на брифинге 17 июня.

Продолжение: Дума обязала IT-гигантов открывать представительства в России
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Парламентарий напомнил, что депутаты по инициативе президента приняли беспрецедентные решения по поддержке семей с детьми. Были увеличены старые пособия и введены новые, расширен круг их получателей, размер материнского капитала вырос до 640 тысяч рублей, получить его можно уже после рождения первого ребенка, перечислил Исаев. Кроме того, единоросс напомнил об организации горячего питания для всех школьников младших классов.

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Также депутат отметил систему социального контракта, получившую развитие при поддержке "ЕР". «Она не просто оказывает помощь человеку или семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, но и выводит его из этой ситуации — из бедности в средний класс», — пояснил законодатель.

В условиях пандемии единороссы вместе с правительством работали над мерами поддержки граждан и бизнеса. Депутаты приняли закон о защите прав работающих удаленно.

С середины прошлого года число сотрудников на дистанционной работе увеличилось с 60 тысяч до шести миллионов, уточнил Исаев. Парламентарии обсуждали поправки в трудовое законодательство с профсоюзами, работодателями, экспертами в этой сфере.

Депутаты приняли поправки в закон о занятости, закрепившие электронное взаимодействие с профильными службами. Был упрощен порядок получения социальных выплат – собирать большое количество документов больше не нужно.

Андрей Исаев. Фото: duma.gov.ru

Цифровизация коснулась и здравоохранения. Сейчас гражданин может оформить электронный больничный лист, получить консультацию врача онлайн, отметил Исаев.

«Работа, чтобы поставить современные технологии на службу человека, сделать государство максимально удобным для жизни людей, будет продолжена и в следующем созыве. С использованием таких ресурсов, как социальное казначейство, режима «одного окна», — сказал первый заместитель руководителя фракции "ЕР".

Глава комитета ГД по бюджету и налогам, член фракции "ЕР" Андрей Макаров рассказал о финансовом обеспечении поручений президента. Он напомнил о создании народного бюджетирования, когда на местные инициативы выделяются серьезные средства.

Положительно отозвался парламентарий и о законе о самозанятых. Таких граждан уже более 2,3 миллиона, уточнил депутат.

Андрей Макаров. Фото: duma.gov.ru

Андрей Исаев рассказал, что в новом созыве ГД партия продолжит выполнять поручения президента. Прежде всего единороссы будут работать над выравниванием бюджетных возможностей регионов. У граждан вне зависимости от места жительства появится равный доступ к социальным благам и услугам, убежден депутат.

Приоритетом "ЕР" станет борьба с бедностью. Также единороссы продолжат работу по программе развития сельских территорий, комплексного благоустройства дворов.

Исаев напомнил, что президент поставил задачу к 2030 году сократить бедность в России вдвое. Необходимо развивать систему адресной помощи, повышать доходы граждан, подчеркнул депутат.

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Фото: Петр Козлов/Дни.ру
Автор: 17 июня 2021, 13:00 Источник: "Единая Россия" ✓ Надежный источник

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