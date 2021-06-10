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Политика
Единороссы отчитаются перед гражданами о проделанной работе

Единороссы отчитаются перед гражданами о проделанной работе

Депутаты от "Единой России" расскажут гражданам о выполнении программы, с которой партия шла на выборы в 2016 году. Об этом во время рабочей поездки в Башкирию сообщил секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак.
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С Уфы начинается месячник отчетов депутатов ГД, региональных парламентов и местных законодательных органов власти, отметил партиец. Он напомнил, что в сентябре текущего года состоятся выборы в Госдуму, законодательные собрания субъектов Федерации. Каждый из депутатов расскажет избирателям о том, что партия сделала за прошедшие пять лет, сказал Турчак.

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Андрей Анатольевич Турчак Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России"

От отчетной кампании зависит грамотное формирование будущей программы партии, подчеркнул секретарь генсовета партии. Региональные инициативы необходимо распространить на всю страну, уверен он.

Один из примеров – "подъемные" для сельских тренеров и работников культуры в Башкирии. Инициативы с мест должны найти отражение в федеральной программе партии, подчеркнул Турчак.

"Мы с правительством их обязательно отработаем, чтобы к августу они обрели предметные очертания», — заключил он.

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев представил отчет о работе партии за пять лет. "ЕР" выполнила программу, с которой шла на думские выборы в 2016 году, констатировал он. Политик выразил уверенность, что у партии есть все для уверенной победы на выборах в Государственную Думу восьмого созыва.

Напомним, что с 24 по 30 мая во всех регионах прошло предварительное голосование партии по отбору кандидатов на думские выборы. Явка составила 12 миллионов человек. Президент Владимир Путин на встрече с руководством "ЕР" 2 июня отметил серьезное обновление партийного списка кандидатов.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 10 июня 2021, 14:43 Источник: "Единая Россия" ✓ Надежный источник

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