Володин предостерег западные страны от переписывания истории

Неуважение к памяти советских солдат, освободивших Европу от нацизма, непоправимым образом скажется на отношениях с Россией в будущем. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

США упиваются властью и экономикой, но победить в войне было невозможно без советского солдата, подчеркнул председатель ГД. Он напомнил, что вклад СССР в Победу ценили премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Франклин Рузвельт.

"Но как только победа пришла и зажили хорошо, историю стали переписывать», — отметил Володин.

Развиваться можно только с опорой на уважение к старшим и преемственность поколений, уверен спикер. Европейские страны, которые пытаются переписывать историю, в итоге пострадают сами, добавил Володин.

«Тот, кто построил государство на лжи, должен понимать, что это все недолго держится», — сказал он.

Спикер напомнил о надругательствах над могилами павших, демонтаже мемориалов в странах, которые освободили советские солдаты.

«Этого никто из нас никогда не простит», — подчеркнул председатель ГД.

Он призвал зарубежных политиков не смешивать экономику и историческую память.

В преддверии Дня Победы Вячеслав Володин вместе с губернатором Тверской области Игорем Руденей возложил цветы к Мемориалу советскому солдату подо Ржевом.