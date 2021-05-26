Политолог Шариков назвал предстоящую встречу Путина и Байдена исторической

Политолог Павел Шариков озвучил прогноз по предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

По мнению эксперта, переговоры двух лидеров будут нести исторический характер. Шариков уточнил, что это первая встреча Байдена в качестве главы страны и первая встреча Путина с американским лидером впервые за долгое время. Он считает, что мероприятие такого уровня "не может закончиться ничем".

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Шариков предположил, что президенты достигнут соглашения в некоторых сферах, но сказать, в каких именно, он затруднился. Политолог напомнил, что по многим вопросам у России и США есть разногласия. "Подливает масла в огонь инцидент с самолетом над Белоруссией", – добавил он.

В то же время Шариков призвал не рассчитывать на потепление в отношениях Москвы и Вашингтона. В комментарии "Росбалту" он пояснил, что во время беседы Путин и Байден всего лишь договорятся о "правилах игры", о том, как существовать в мире, который сильно изменился за последние годы.

Напомним, встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в швейцарской Женеве. В Кремле рассказали, что президенты России и Соединенных Штатов обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование вооруженных конфликтов в регионах.

Ранее "Дни.ру" написали, что в Сети предрекли Байдену провал на встрече с Путиным. Они уверены, что в новом противостоянии глава России выйдет победителем.