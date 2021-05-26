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Политика
В Сети предрекли Байдену провал на переговорах с Путиным

В Сети предрекли Байдену провал на переговорах с Путиным

Американская публика своеобразно восприняла новость о предстоящих переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.
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Первая личная встреча президента России Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом может стать прекрасной возможностью для давно необходимого налаживания диалога между двумя странами. Однако сами американцы, судя по всему, воспринимают эту встречу исключительно как повод для двух политиков померяться силой, передает Life.ru. Причем пальму первенства в будущем возможном противостоянии они отдают отнюдь не своему кандидату.

Так, один из комментаторов на портале Fox News обратил внимание, что Владимир Путин всегда ставит на первое место именно Россию. В этом он увидел возможность того, что в новом противостоянии двух держав именно Москва выйдет победителем.

Ему вторил другой пользователь Сети, который выразил уверенность, что не только Путин, но и Байден готов поставить на первое место Россию. "Не удивляйтесь, если Байден согласится на аннексию США Россией", – добавил он.

"Господин Путин съест Джо на обед", – уверен комментатор.

Кто-то выразил обеспокоенность, что после личной встречи Владимир Путин точно поймет что за человек занимает высшую политическую должность в США. Дело в том, что часть американцев считает его далеко не самой лучшей кандидатурой по целому ряду причин.

Напомним, переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена должны состояться 16 июня. Политики планируют встретиться в Женеве.

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Фото: CNP/ AdMedia/ www.globallookpress.com
Автор: 26 мая 2021, 08:43 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость754295
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Давно пора признать что наш ВВП самый сильный и умный и дипломатичный Президент . Россия великая страна и никогда не будет победима. А жить мы будем хорошо, только было бы здоровье.
1

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