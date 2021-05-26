Знаковые фигуры "Справедливой России" подверглись нападкам конкурентов

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

В МИД России предупредили о катастрофе в Крыму: Последствия труднопредсказуемые
Что известно о победителях "Евровидения-2021": гей-скандал и слухи о наркотиках
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
партнеры
Среда
26 мая
Лента новостей
13:33
"Ни украсть, ни покараулить": Дробыш гневно припечатал тиктокершу Валю Карнавал
13:24
Имя другое: Нюша передумала называть трехлетнюю дочь Симбой
13:13
Как девочка: 65-летняя Долина в дерзком мини затмила юных красоток
12:52
"Я умираю": получившая "дыру в голове" актриса Веденская прощалась с жизнью
12:51
Пугачева публично обратилась к Киркорову впервые после конфликта
12:33
В московском метро завелся охотник за женскими ягодицами
12:21
Тихановская объявила о подготовке новой волны протестов: Террор нужно остановить
12:10
Бледанс нашла работу для сына с синдромом Дауна
12:01
Школьницы надругались над девочкой с Барнауле
11:38
Жителя Петербурга избили бутылкой в парке
11:36
Тяжелобольной Моисеев ошарашил народ внезапным появлением на юбилее Орбакайте
11:33
Наркозависимая звезда сериала "Друзья" оправдалась за странное поведение на интервью
11:23
В Кузбассе поезд насмерть сбил мужчину
11:11
Лукашенко сделал заявление об инциденте с посадкой самолета в Минске
11:04
В контейнере на заводе в Москве нашли труп
11:02
"Вы что устраиваете тут?": экс-супруга Епифанцева получила неожиданное предложение в эфире у Корчевникова
10:49
В Томской области семейство отлупило инспектора ДПС
10:47
"Очень полная и совсем без волос": к неузнаваемой Заворотнюк вернулся рак после длительной ремиссии
10:33
"Помогите деньгами!": Музыканты "На-На" ищут средства для лечения прикованного к каталке Алибасова
10:32
Лукашенко о недоброжелателях Белоруссии: Перешли от организации бунтов к этапу удушения
10:29
В Подмосковье у водителя нашли 200 таблеток ЛСД
10:29
"Грустно и стыдно": семья не может достойно похоронить вдову Леонида Филатова
10:16
Под Москвой снесли столетний дом
10:08
На Украине призвали ЕС наказать Россию за инцидент с самолетом в Белоруссии
09:52
"Карикатура": нарядившаяся в Золушку Пугачева насмешила публику
09:14
Победившую ковид Фрейндлих встретили громким свистом
09:11
Погиб человек: во Флориде разбился вертолет
08:55
Есть жертвы: российский корабль опрокинул японскую шхуну
08:43
В Сети предрекли Байдену провал на переговорах с Путиным
08:40
"Что с Валей?": сильно сдавший Юдашкин встревожил народ
08:29
"Порнуха!": Глюкозу в похабном "платье" из секс-шопа попросили не пускать к порядочному Эмину
08:25
В России собираются ввести новые тарифы на теплоснабжение
06:07
Мистика: неожиданная находка в доме мужа Седоковой шокировала народ
04:09
Народ потерял дар речи от раздвинувшей ноги Асмус
02:07
"Сбросила 20 лет!": Долина с распальцовкой вышла к народу в кроссовках и трениках
23:57
Военный эксперт Леонков бьет тревогу: США придумали новый способ уничтожить Россию
21:54
"Меня шатает": Дана Борисова боится сорваться на наркотики из-за проблем с дочерью
21:09
Кризис отношений: Ивлееву заподозрили в уходе от Элджея
20:30
"Что за Халк?": изуродовавший себя сын Яковлевой накачался до невероятных размеров
20:23
Синоптик назвал сроки открытия купального сезона в Московском регионе
19:43
Дробыш насилу спас парней из "Фабрики звезд" от известных геев: Приезжали, клали глаз
19:42
Поплавская сообщила о смерти близкого человека
19:40
"Это подозрительно": Меган Маркл обвинили в изменах принцу Гарри
19:33
Названы самые депрессивные регионы России
19:25
Российские родители смогут вернуть половину стоимости путевки на отдых детей
19:13
Минтруд рассказал россиянам о способе получить новую выплату
19:00
СМИ: Михаила Прохорова с серьезной травмой экстренно госпитализировали
18:40
Меркель поделилась надеждами на встречу Путина и Байдена
18:38
"Скажи, что с женщиной целовалась": Ургант врезал мечтающей о политике "татушке" Волковой
18:14
Россияне смогут увидеть сразу три удивительных явления в небе в один день
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Только не плачь!": Провалившейся Маниже потребовалась помощь психотерапевта
Режим Лукашенко превратил Белоруссию в Северную Корею в центре Европы – Тихановская
Страшный день: разбилась красавица Алена Кравец
Белорусские диспетчеры угрожали сбить самолет с Протасевичем – оппозиционер Латушко
Политолог Корнилов о задержанном в Минске Протасевиче: Даст много разоблачающих Запад показаний
МИД России о заявлении Тихановской по поводу задержанной россиянки: Наглая ложь
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Знаковые фигуры "Справедливой России" подверглись нападкам конкурентов

Знаковые фигуры "Справедливой России" подверглись нападкам конкурентов

Популярные политики из "Справедливой России" попали под удар перед выборами в Госдуму. Рост рейтингов политсилы и ее объединение с партиями "Патриоты России" и "За Правду" не остались без внимания недоброжелателей.
прочитано 155 раз

В Астрахани развязана кампания против справедливоросса, депутата Госдумы Олега Шеина, в Архангельске под удар попала бывший кандидат в губернаторы Ирина Чиркова. Непросто складывается ситуация и в Свердловской области, где 21 мая побывал лидер эсеров Сергей Миронов.

ПО ТЕМЕ

Эксперты обсудили перспективы новой партии "Справедливая Россия – За Правду"

"Несколько лет местные политические администраторы ведут зачистку политического пространства от сильных оппозиционеров", – пишет "Московский комсомолец".

Популярных местных политиков пытаются выдавить из региона путем перевода на повышение. Такая мера уже применялась в отношении других политиков. Так, Александра Буркова назначили губернатором Омской области, Сергея Носова – Магаданской.

В Свердловской области единственным узнаваемым лицом из числа парламентской оппозиции остался депутат Госдумы от "Справедливой России", уроженец Екатеринбурга Дмитрий Ионин. "МК" сообщает, что его могут "перекинуть" избираться в следующий думский созыв от чужого для него Пермского края.

За время работы в нижней палате парламента Ионин серьезно нарастил рейтинг. Сейчас уровень одобрения политика – 21,4%. "В СМИ анонсировалось, что областные власти попытаются обсудить возможный трансфер проблемного для них парламентария в предвыборные списки от соседнего Пермского края через свои контакты в «Справедливой России»", – пишет "МК".

Дмитрий Ионин. Фото: State Duma Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com

В таком сценарии заинтересованы конкурирующие партии и некоторые уральские коммерсанты, которым он мог перейти дорогу. До сих пор на слуху запрос Ионина относительно завода "Режникель" и делу об исчезновении 32 тонн государственного золота с екатеринбургского завода ОЦМ.

Не так давно парламентарий подвергся нападкам из-за того, что вступился за права родственников погибшего на одном из уральских заводов рабочего. Депутат поднял вопросы нарушения техники безопасности на предприятии. После этого в СМИ появились негативные публикации, где фигурировал Ионин. По всей видимости, конечная цель недоброжелателей – выдавить неудобного законодателя из Свердловской области.

Сейчас Ионин готовится к предвыборной кампании. По слухам, парламентарий заручился поддержкой дочерних структур РЖД.

Депутат известен умением привлечь внимание к проблемам нестандартными ходами. Пытаясь решить вопрос расселения трущоб, он некоторое время прожил в аварийном бараке.

Кроме того, депутат был одним из автором законопроекта о разблокировке Telegram. Законодателя публично поддержал основатель мессенджера Павел Дуров.

Как сообщает "МК", попытки выдавить Ионина с его родной территории результата не приносят. Парламентарий по-прежнему рассматривается как кандидат по одномандатному округу, где ему предстоит конкурировать в том числе с представителем "Единой России" Сергеем Чепиковым.

"Финансовые усилия и все ресурсы будут направлены в ближайший месяц на усиление кампании по давлению непосредственно на партию "Справедливая Россия – За Правду" через публикации в СМИ, открытые письма "общественности" и другие pr-инструменты, а также попытки неформальных переговоров с рядом лояльных областным властям политических функционеров", – пишет газета.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: duma.gov.ru
Автор: 26 мая 2021, 13:26 Источник: "Московский комсомолец" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Вы что устраиваете тут?": экс-супруга Епифанцева получила неожиданное предложение в эфире у Корчевникова

Возлюбленный сделал Веденской приятный сюрприз
Шоу-бизнес

Бледанс нашла работу для сына с синдромом Дауна

Актриса всесторонне развивает мальчика
Шоу-бизнес

"Ни украсть, ни покараулить": Дробыш гневно припечатал тиктокершу Валю Карнавал

Продюсер подлил масла в звездный конфликт
Шоу-бизнес

Победившую ковид Фрейндлих встретили громким свистом

Актриса долго боролась с болезнью

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+