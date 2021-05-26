Знаковые фигуры "Справедливой России" подверглись нападкам конкурентов

Популярные политики из "Справедливой России" попали под удар перед выборами в Госдуму. Рост рейтингов политсилы и ее объединение с партиями "Патриоты России" и "За Правду" не остались без внимания недоброжелателей.

В Астрахани развязана кампания против справедливоросса, депутата Госдумы Олега Шеина, в Архангельске под удар попала бывший кандидат в губернаторы Ирина Чиркова. Непросто складывается ситуация и в Свердловской области, где 21 мая побывал лидер эсеров Сергей Миронов.

"Несколько лет местные политические администраторы ведут зачистку политического пространства от сильных оппозиционеров", – пишет "Московский комсомолец".

Популярных местных политиков пытаются выдавить из региона путем перевода на повышение. Такая мера уже применялась в отношении других политиков. Так, Александра Буркова назначили губернатором Омской области, Сергея Носова – Магаданской.

В Свердловской области единственным узнаваемым лицом из числа парламентской оппозиции остался депутат Госдумы от "Справедливой России", уроженец Екатеринбурга Дмитрий Ионин. "МК" сообщает, что его могут "перекинуть" избираться в следующий думский созыв от чужого для него Пермского края.

За время работы в нижней палате парламента Ионин серьезно нарастил рейтинг. Сейчас уровень одобрения политика – 21,4%. "В СМИ анонсировалось, что областные власти попытаются обсудить возможный трансфер проблемного для них парламентария в предвыборные списки от соседнего Пермского края через свои контакты в «Справедливой России»", – пишет "МК".

В таком сценарии заинтересованы конкурирующие партии и некоторые уральские коммерсанты, которым он мог перейти дорогу. До сих пор на слуху запрос Ионина относительно завода "Режникель" и делу об исчезновении 32 тонн государственного золота с екатеринбургского завода ОЦМ.

Не так давно парламентарий подвергся нападкам из-за того, что вступился за права родственников погибшего на одном из уральских заводов рабочего. Депутат поднял вопросы нарушения техники безопасности на предприятии. После этого в СМИ появились негативные публикации, где фигурировал Ионин. По всей видимости, конечная цель недоброжелателей – выдавить неудобного законодателя из Свердловской области.

Сейчас Ионин готовится к предвыборной кампании. По слухам, парламентарий заручился поддержкой дочерних структур РЖД.

Депутат известен умением привлечь внимание к проблемам нестандартными ходами. Пытаясь решить вопрос расселения трущоб, он некоторое время прожил в аварийном бараке.

Кроме того, депутат был одним из автором законопроекта о разблокировке Telegram. Законодателя публично поддержал основатель мессенджера Павел Дуров.

Как сообщает "МК", попытки выдавить Ионина с его родной территории результата не приносят. Парламентарий по-прежнему рассматривается как кандидат по одномандатному округу, где ему предстоит конкурировать в том числе с представителем "Единой России" Сергеем Чепиковым.

"Финансовые усилия и все ресурсы будут направлены в ближайший месяц на усиление кампании по давлению непосредственно на партию "Справедливая Россия – За Правду" через публикации в СМИ, открытые письма "общественности" и другие pr-инструменты, а также попытки неформальных переговоров с рядом лояльных областным властям политических функционеров", – пишет газета.