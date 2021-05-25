Володин: Россия – последний остров демократии и свободы

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отреагировал на критику со стороны депутата от ЛДПР Сергея Иванова.

Во вторник, 25 мая, во время обсуждения законопроекта об ограничении избирательных прав лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций, Вячеслав Володин напомнил о событиях, которые произошли в США 6 января. Тогда сторонники бывшего американского президента Дональда Трама выражали протест возле здания Конгресса.

По словам Володина, около 500 человек были привлечены к уголовной ответственности, им грозит от 15 до 25 лет тюрьмы за выражение своей позиции. "И мы говорим о том, что у нас (в России – Прим. ред.) кого-то обижают?", – удивился председатель Госдумы.

Спикер ГД считает, что РФ – "последний остров демократии и свободы". По мнению Володина, необходимо прекращать критиковать Россию и посмотреть на то, как развивается мир. От нас зависит, как мы будем строить жизнь на "этом островке", отметил он.

Депутат фракции КПРФ Николай Коломейцев, в свою очередь, предложил назвать Россию "материком свободы" из-за размера страны. "Правильно", – с улыбкой отреагировал Вячеслав Володин. Он отметил, что нужно беречь "этот материк", чтобы он не превратился в "остров", поскольку после революции 1917 года российская территория лишь уменьшается.