Володин рассказал о мерах воздействия на нарушающих законы IT-гигантов

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

СМИ назвали возможное место бегства Лукашенко от народа Белоруссии
Оголившаяся в честь Дня победы Макеева взбесила народ: Отработала концерт
Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Убитая горем Алентова появилась на траурном мероприятии
партнеры
Суббота
22 мая
Лента новостей
12:34
Попыткам суицида несовершеннолетних дочерей Кравец и Борисовой нашлось неожиданное объяснение
11:54
Ефремов рассказал о списке обид из 300 пунктов
11:35
Неузнаваемая Андреева с красным глазом вызвала вопросы
10:49
"Пришлось с пробитой головой ползти": Пенкин попал в ловушку грабителей
10:46
Лариса Долина приструнила Павла Волю и Гарика Мартиросяна
10:43
Экс-депутат Верховной рады Олейник о планах Запада на Белоруссию: Только дешевая рабочая сила
10:27
В Петербурге ребенок выжил после падения из окна
07:42
"Что случилось?": Орбакайте напугала мужа ошалевшим видом
04:36
"Страшно потерять": принц Гарри боится за дальнейшую судьбу Маркл
02:17
После развода с Ким Кардашьян толстеющий Канье Уэст закрутил роман с замужней
00:08
Сябитова откровенно о внушительных тратах: Заработала, в землю вкопала
22:03
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
22:03
Бешеные деньги: ухажер поведал о расходах на свадьбу с Азизой
21:53
Эксперт Вакаров назвал закрытие телеканалов на Украине главной причиной роста рейтинга Зеленского
21:13
В Москве злоумышленники похитили девушку и устроили стрельбу
20:56
Трансляции марафона "Новое Знание" собрали 12 миллионов просмотров за 2 дня
20:39
На МКАД столкнулись 2 грузовика и легковой автомобиль
20:25
В центре Петербурга произошла драка из-за отказа гражданина надеть маску
20:13
Во Владикавказе врачи во время операции чинили светильник с помощью швабры
20:11
Бледанс появилась в общественном месте в кокошнике
19:56
Соблазнительно изогнувшаяся Нюша довела народ до исступления
19:45
Бывший муж Началовой вышел в свет с новой женщиной
19:26
В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка и скрылся
19:25
По Савельевой ударил кризис в отношениях
19:02
В Верховной Раде сравнили референдум Зеленского со скальпелем: Важно, чтобы он не попал в плохие руки
19:01
По скорости перемен Москва уступает только двум городам мира – Собянин
18:55
Манижа пожаловалась на жесткие правила "Евровидения"
18:41
Народ в шоке от показавшего похабные жесты сына Чеховой: Куда смотрит мать?
18:40
"Сознательно врут": Рустам Солнцев разоблачил "Дом-2" в грязном обмане
18:24
Байден оконфузился перед публикой из-за неудачной шутки
18:13
Василиса Володина раскрыла главный секрет похудения
18:07
В Люберцах приезжие похитили бездомных женщин
18:06
На бег и зарядку нет времени: беременная Арзамасова горюет по утраченной фигуре
17:53
"Порола меня": Цискаридзе вспомнил о побоях матери
17:47
Кудрявцеву сняли во время страстного поцелуя с известным певцом
17:42
Власти Белоруссии не смогут закручивать гайки до бесконечности – соратник Тихановской
17:37
Прошедшая в финал "Евровидения" Манижа сдала позиции
17:34
Политолог Макарин: Путин встретится с Зеленским только после переговоров с Байденом
17:18
Пять мужей, четверо детей, алименты и измены: бурная личная жизнь звезды сериала "Доктор Куин: женщина-врач"
17:15
"Многого не удалось совершить": балет поставил крест на мечтах Цискаридзе
16:56
У Кабаевой появился новый любовник сразу после развода
16:52
Издевки и унижение: Зеленскому позвонили пранкеры Вован и Лексус от имени Кличко
16:37
Лавров обвинил Запад в поддержке госпереворота на Украине
16:22
Скандалист Моргенштерн с треском провалился
16:17
Искусанный до синяков Солнцев заявил в полицию на жену-пенсионерку: Она бешеная
16:05
Оскорбленная Бузова сбежала из Москвы
15:50
"Наша мать погибла из-за этого": принц Гарри назвал виновников трагической смерти принцессы Дианы
15:46
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку под Тюменью
15:41
"Надоела как собака": разговоры о Пугачевой встали Киркорову поперек горла
15:39
Звезда "Бригады" Майков о лишении его гражданства после скандала: Мы – страна победившего быдла
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Скрывала до последнего: установлена личность знаменитого любовника Манижи
"Колхозная бабушка": живущую с миллиардером Водянову разнесли за нелепый вид
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Неприятно, грязно": племянник Янковского разнес вляпавшуюся в секс-скандал Проклову
Прошедшая в финал "Евровидения" Манижа сдала позиции
Пугачева заткнула за пояс выскочку Барановскую
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Володин рассказал о мерах воздействия на нарушающих законы IT-гигантов

Володин рассказал о мерах воздействия на нарушающих законы IT-гигантов

Деятельность зарубежных интернет-компаний в России необходимо отрегулировать и ввести экономические меры на случай нарушений с их стороны. Об этом написал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

прочитано 210 раз

Председатель ГД прокомментировал внесение на рассмотрение депутатов законопроекта, обязывающего иностранные интернет-компании открывать представительства в России. Спикер напомнил, что еще в январе президент Владимир Путин поручил разработать дополнительные требования к зарубежным IT-компаниям, работающим в Рунете.

ПО ТЕМЕ

Володин предложил ПА ОДКБ и ПАСЕ обсудить поведение IT-гигантов

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По словам Володина, эти организации могли пойти по пути саморегулирования. "Не пошли. Значит, необходимо законодательное регулирование", – констатировал Володин.

Спикер выступил за введение экономических мер принуждения в отношении иностранных IT-компаний. Предложенное в законопроекте решение соответствует международной практике и установленным в ряде стран правилам, подчеркнул председатель ГД.

В противном случае Запад уже обвинил бы Россию в "наступлении на демократию", считает Володин. "Пришить" к этому политику не получается, нет оснований", – отметил политик.

Он назвал компании, которых законопроект коснется в первую очередь. "Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, WorldOfTanks", – перечислил Володин.

На следующей неделе Совет Госдумы определит дату рассмотрения законопроекта. Профильный комитет ГД предлагает обсудить документ в первом чтении 1 июня.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 22 мая 2021, 12:07 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Пугачева заткнула за пояс выскочку Барановскую

Певице доверяют
Шоу-бизнес

"Психически больная мразота!": разъяренная Лолита сорвалась из-за Собчак

Певица вышла из себя
Шоу-бизнес

"Пришлось с пробитой головой ползти": Пенкин попал в ловушку грабителей

Артисту не поздоровилось
Шоу-бизнес

Бледанс появилась в общественном месте в кокошнике

Артистка не стеснялась никого

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+