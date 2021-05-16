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Политика
"У нас уже нет союзников": украинский политолог Бушанский заявил о беспомощности Киева

"У нас уже нет союзников": украинский политолог Бушанский заявил о беспомощности Киева

На Западе всё менее охотно обсуждают тему Украины. И тем более не спешат оказывать Киеву военную поддержку.
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Украинский политолог, сотрудник Института политических и этнонациональных исследований Валентин Бушанский ещё пять лет назад утверждал, что Россия обречена на смерть и Незалежной следует поторопиться, чтобы отхватить свой "кусок" после грядущего раздела страны. Теперь же он признаётся, что Киеву попросту нечего противопоставить восточному соседу.

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Россия по-прежнему прочно стоит на ногах и процветает, блокируя, по словам Бушанского, азовские морские порты и угрожая заблокировать черноморские. При этом американские суда так и не прибыли в Чёрное море, а Турция заняла нейтральную позицию по отношению к России и Украине. Эксперт выразил надежду на поддержку украинского флота британскими эсминцами, но даже они не смогут вечно там находиться.

Валентин Бушанский констатировал, что Незалежной абсолютно нечем на гипотетическую российскую агрессию. Украинский флот не имеет противокорабельного оружия, а авиация до сих пор использует советские самолёты, самому младшему из которых три десятка лет. Несмотря на то, что война на юго-востоке страны продолжается уже более семи лет, военно-воздушные силы до сих пор не снабдили боеспособными воздушными судами.

По мнению политолога, у Украины остаются лишь катера, которые смогут провести несколько манёвров и навестись на цель, однако тогда они навряд ли вернутся в родные гавани в полном составе. В заключение Бушанский добавил, что такого противостояния не выдержит и украинская экономика.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 16 мая 2021, 15:22 Источник: "ПолитНавигатор" ✓ Надежный источник

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Жужа белой масти
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У хохлов уже них..я нет!
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