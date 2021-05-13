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Политика
Экс-замминистра культуры Украины проявила резко русофобские настроения: С 2014 года идет война

Экс-замминистра культуры Украины проявила резко русофобские настроения: С 2014 года идет война

Бывшая депутат Верховной рады Ирина Подоляк жестко высказалась в адрес россиян.
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Политик заявила, что для нее в отношениях в нашей страной все просто. "С 2014 года идет война", – отметила он Подоляк. Она добавила, что для нее не существует "хороших русских".

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Бывшая чиновница заверила, что всегда была толерантной. Однако, по ее убеждению, на войне терпимости не место. Кроме того, Ирина Подоляк заявила, что после победы Незалежной над Россией украинцам надо будет еще подумать, как после всего относиться к нашим соотечественникам.

Экс-замминистра культуры добавила, что украинцы, возможно, вновь станут толерантными после своего триумфа. Отметим, в что шесть лет назад Ирина Подоляк угодила в громкий скандал. Тогда широкий резонанс вызвала ее переписка с помощницей Анной Лыско.

Напомним, женщины обсуждали трагедию во Львове, когда на концерте Потапа и Насти Каменских зрители выбежали на сцену, и многие провалились в оркестровую яму. Было множество пострадавших. Подоляк написала помощнице, что ей жаль, что никто не погиб и не покалечился.

Цинизм чиновницы вызвал резкое осуждение. Позже политик извинилась перед теми, кто всерьез воспринял ее слова. Она заявила, что ее высказывание имело саркастический смысл. В 2018-м году Ирина Подоляк вошла в российский санкционный список.

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Фото: Christophe Gateau / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 13 мая 2021, 21:43 Источник: "ПолитНавигатор" ✓ Надежный источник
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