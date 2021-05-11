Дума оперативно рассмотрит законопроект о денонсации ДОН

Государственная Дума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Он напомнил, что соглашение дает право участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. "Не ограничивая и не запрещая каких‑либо категорий вооружений», — отметил Володин.

В ноябре прошлого года США первыми вышли из ДОН. Это не первый случай такого поведения со стороны Соединенных Штатов, сказал спикер ГД.

"Сначала Вашингтон вышел из Договора по ПРО, затем — о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — напомнил председатель ГД.

Володин обвинил США в разрушении архитектуры международной безопасности под надуманными поводами и предлогами.

Россия всегда выступает за сохранение международных договоренностей на принципах доверия и взаимного уважения, но подвергать риску свою национальную безопасность наша страна не может, подчеркнул председатель ГД.

«Понимая это, мы в приоритетном порядке рассмотрим законопроект о денонсации Договора по открытому небу сегодня на Совете Государственной Думы», — сказал Володин.

Договор по открытому небу был подписан в марте 1992 года в Хельсинки. На 2017 год его участниками являлись 34 страны. Они могли открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга.