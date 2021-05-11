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Политика
Дума оперативно рассмотрит законопроект о денонсации ДОН

Дума оперативно рассмотрит законопроект о денонсации ДОН

Государственная Дума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
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Он напомнил, что соглашение дает право участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. "Не ограничивая и не запрещая каких‑либо категорий вооружений», — отметил Володин.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

В ноябре прошлого года США первыми вышли из ДОН. Это не первый случай такого поведения со стороны Соединенных Штатов, сказал спикер ГД.

"Сначала Вашингтон вышел из Договора по ПРО, затем — о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — напомнил председатель ГД.

Володин обвинил США в разрушении архитектуры международной безопасности под надуманными поводами и предлогами.

Россия всегда выступает за сохранение международных договоренностей на принципах доверия и взаимного уважения, но подвергать риску свою национальную безопасность наша страна не может, подчеркнул председатель ГД.

«Понимая это, мы в приоритетном порядке рассмотрим законопроект о денонсации Договора по открытому небу сегодня на Совете Государственной Думы», — сказал Володин.

Договор по открытому небу был подписан в марте 1992 года в Хельсинки. На 2017 год его участниками являлись 34 страны. Они могли открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 11 мая 2021, 11:28 Источник: Государственная Дума ✓ Надежный источник

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