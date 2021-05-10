Лавров мастерски переигрывает западных коллег – американский аналитик Роган

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на голову выше своих иностранных коллег, считает эксперт.

Американский аналитик Том Роган отреагировал на недавнее выступление российского министра на онлайн-саммите. Сергей Лавров пожаловался, что США и Европа несправедливо сдерживают Россию. По его словам, западные страны вводят против Москвы односторонние незаконные санкции.

Специалист отметил, что министру пытался возразить глава Госдепа Энтони Блинкен, но у него ничего не получилось. Роган заявил, что Лавров "мастерски переигрывает" западных коллег. Большинство из них (Жозепа Борреля, Джона Керри и Хиллари Клинтон) эксперт назвал "глупыми".

Обозреватель Washington Examiner добавил, что во время виртуального заседания Лавров исполнил роль шекспировского персонажа. Как пояснил онлайн-журнал "ПолитРоссия", министр вел себя как "человек, который разочаровался в своих оппонентах".

Ранее Сергей Лавров прокомментировал выпад президента США Джо Байдена в адрес главы России Владимира Путина. В эфире телеканала ABC News американский лидер ответил положительно на вопрос, считает ли он своего коллегу "убийцей". Риторику политика министр назвал "возмутительной".

В феврале этого года Сергей Лавров дал большое интервью, где высказался об отношениях России с Евросоюзом. Он заявил, что все связи разорваны в клочья. По его мнению, от сотрудничества страны с объединением ничего не осталось.