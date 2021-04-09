Эксперт Леонков указал на признак скорого наступления украинских военных на Донбасс

Эксперт Алексей Леонков заявил о возможности начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Власти Донецкой народной республики (ДНР) сообщили о том, что украинские силовики создали сильные радиоэлектронные помехи для каналов управления и датчиков GPS. Они отметили, что из-за этого беспилотники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) никак не могут взлететь.

На известие отреагировал Алексей Леонков. В своем телеграм-канале военный эксперт предположил, что комплексы радиоэлектронной борьбы доставили на Украину самолеты НАТО. По его мнению, их активная работа в Донбассе – это явный признак того, что до наступления "остались считанные дни".

Специалист напомнил, что похожая ситуация была в начале 1990-х годов. Леонков рассказал, что тогда американцы подняли в воздух 18 самолетов радиоэлектронного подавления, которые глушили радиосвязь иракской армии. Багдад не знал, что НАТО готовится нанести удар по стране, передает URA.ru.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс, чтобы посетить передовые позиции и пообщаться с военнослужащими. Глава страны поблагодарил их за то, что они являются "настоящим примером героизма и самоотверженности".

Визит Владимира Зеленского прокомментировал эксперт Антон Орлов. Он заявил, что глава Украины постепенно превращается в политика войны. Подробнее об этом Вы можете прочитать в этом материале.