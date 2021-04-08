В Совфеде назвали давлением на правосудие призыв США освободить Навального вопреки решению суда

Член Комиссии СФ по защите госсуверенитета Елена Афанасьева считает, что свободный Алексей Навальный не нужен Америке.



Официальные лица США не прекращают попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Складывается впечатление, что эффективность их работы оценивается начальством по количеству случаев вмешательства. Так член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева прокомментировала вчерашний призыв пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки освободить Алексея Навального вопреки решению суда. Такую идею озвучили в телеграм-канале "Комиссия СФ – Суверенитет".

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"Это очевидная попытка оказать давление на работу российской системы правосудия. Высказывания сопровождались публикациями в западных СМИ с новыми призывами ввести санкции против России. Регулярность подобных заявлений и сопутствующих публикаций подтверждает системность попыток вмешательства в суверенные дела нашей страны", – подчеркнула сенатор.

По ее словам, Америке выгодно заключение Навального на территории России, поскольку он автоматически превращается в пешку для манипуляции.

"И еще скажу русским языком: у США нет союзников, у них только сателлиты. Я предлагаю, если им уж так нужен Навальный – давайте обменяем его на Виктора Бута. Но, уверена, что США откажутся, так как им нужен свободный Навальный как "лысому расческа". Он им интересен в тюрьме, чтобы придумывать новые санкции против России", – заключила Афанасьева.

Напомним, ранее адвокат Навального рассказал о его состоянии. Недавно арестант объявил голодовку. Он пьет только воду и жалуется на состояние здоровья. При этом он отказывается от медобслуживания в колонии.