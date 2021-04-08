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Политика
Политолог Родионов о стремлении Зеленского в НАТО: Украина превратится в театр военных действий

Политолог Родионов о стремлении Зеленского в НАТО: Украина превратится в театр военных действий

Политолог Дмитрий Родионов рассказал о том, как США будут "помогать" Украине. Он объяснил, почему почему остатки Незалежной могут стать театром военных действий для третьей мировой.
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Украина повторяет печальный сценарий Грузии. При этом Незалежная рискует превратиться в арену для масштабного военного конфликта, если Зеленский действительно рискнет заплатить слишком большую цену для вступления Украины в НАТО, считает политолог Дмитрий Родионов.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

После разговора с Джо Байденом Зеленский разразился пафосной речью о том, что Штаты окажут существенную помощь Украине в "сдерживании российской агрессии". Помимо первого лица страны, в россказни главы Белого дома поверили многие украинские чиновники.

Политолог Родионов выразил мнение о том, что Незалежная повторяет ошибки Грузии, ведь когда-то американцы аналогичным образом готовили страну к нападению. При этом тогда никто не давал железных гарантий, как это делается сейчас, напомнил эксперт. По словам Родионова, это говорит о том, что украинские политики оказались еще менее дальновидными.

Эксперт уверен, что уроки истории, как правило, никем не усваиваются. В самый ответственный момент Штаты оставят Украину один на один со своими проблемами, считает политолог.

Родионов предположил, что США заинтересованы лишь в том, чтобы "протащить" Незалежную в НАТО. Так или иначе, эти перспективы крайне малы, поскольку на территории Украины существует актуальный территориальный конфликт.

Политолог допустил ситуацию, при которых в Киеве откажутся от территориальных претензий ради НАТО. Тогда все может дойти до того, что Украину превратят в театр военных действий будущей третьей мировой, передает Life.

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Владимир Зеленский. Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 8 апреля 2021, 08:59 Источник: Life ✓ Надежный источник
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Яркие будни президента Зеленского

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