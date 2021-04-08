Политолог Родионов о стремлении Зеленского в НАТО: Украина превратится в театр военных действий

Владимир Зеленский. Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Автор: Редакция 8 апреля 2021, 08:59 Источник: Life ✓ Надежный источник

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