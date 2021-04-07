Глава ДНР: Минские соглашения превратились в вакханалию

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал виновников срыва минских договоренностей.

Политик заявил, что Минские соглашения превратились в вакханалию. По его словам, вина за срыв процесса мирного урегулирования конфликта в Донбассе полностью лежит на киевских властях. "Украина заблокировала все", – подчеркнул глава ДНР во время пресс-конференции.

Ситуация на юго-востоке Украины постепенно ухудшается. Пушилин рассказал, что количество обстрелов со стороны противников выросло почти вдвое по сравнению с последними месяцами прошлого года. Он уточнил, что к линии соприкосновения киевские власти начали стягивать военных и технику.

Глава ДНР сообщил о готовности ответить на агрессию Украины. Пушилин заверил: если Киев пойдет в наступление, то получит серьезный отпор. Вместе с этим он отметил, что не заинтересован в разжигании боевых действий. "Мы сделаем все возможное, чтобы большой войны не началось", – сказал политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал единственный способ положить конец вооруженному конфликту на юго-востоке страны. По его мнению, остановить "агрессию" России поможет только вступление Украины в Североатлантический альянс.

Военный эксперт Алексей Подберезкин порекомендовал украинскому лидеру не возлагать большие надежды на Запад. Он пояснил, что Европа и США не хотят нести ответственность за действия властей Украины. Также специалист заявил, что конфликт в Донбассе выгоден Владимиру Зеленскому.