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Политика
Раскрыто отношение Путина к Зеленскому: Не считает президента Украины за политика

Раскрыто отношение Путина к Зеленскому: Не считает президента Украины за политика

Президент Украины Владимир Зеленский перестает котироваться на международной арене, заявил аналитик Олег Жданов.
прочитано 776 раз

Во вторник, 30 марта, состоялись переговоры лидеров России, Франции и Германии в режиме онлайн. Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Они подчеркнули важность выполнения Минских соглашений.

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Аналитик Олег Жданов отметил, что сразу после переговоров МИД Украины выпустил официальное заявление. Представитель ведомства Олег Николенко рассказал, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе возможно только в полном, а не в сокращенном "нормандском формате".

"Сам факт, что Россия инициировала эту конференцию, говорит, что мировые лидеры в грош не ставят Зеленского", – выразил мнение Жданов.

На то, что президент перестает котироваться на международной арене, также указывает история с его днем рождения. Эксперт напомнил, что почти никто из коллег не поздравил Владимира Зеленского с важным событием. Более того, Украина не была приглашена на глобальный саммит по экологии.

Также аналитик раскрыл отношение президента России к Владимиру Зеленскому. По его словам, Владимир Путин на самом деле "не считает президента Украины за политика". Глава страны всеми своими действиями показывает, что ему не с кем разговаривать в Незалежной, передает РИА ФАН.

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Фото: Serg Glovny/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Автор: 6 апреля 2021, 17:12 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

Гост CCCP
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если сегодня взглянуть в завтрашний день, ну там пара комиков еще как то продержались презудентами, нио плохо кончили рак и прочая рэйганомика. Зе хоть и парень с хваткой, но против авака авакыча авакова, протертых закарпатских укропников и сочуствующих, он как моль против ковида
Гость675692
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Ну так и есть. Какой из клоуна-квнщика политик? Марионетка.
Насадили ж.опой на руку и руководят.
1

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