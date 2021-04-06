Раскрыто отношение Путина к Зеленскому: Не считает президента Украины за политика

Президент Украины Владимир Зеленский перестает котироваться на международной арене, заявил аналитик Олег Жданов.

Во вторник, 30 марта, состоялись переговоры лидеров России, Франции и Германии в режиме онлайн. Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Они подчеркнули важность выполнения Минских соглашений.

Аналитик Олег Жданов отметил, что сразу после переговоров МИД Украины выпустил официальное заявление. Представитель ведомства Олег Николенко рассказал, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе возможно только в полном, а не в сокращенном "нормандском формате".

"Сам факт, что Россия инициировала эту конференцию, говорит, что мировые лидеры в грош не ставят Зеленского", – выразил мнение Жданов.

На то, что президент перестает котироваться на международной арене, также указывает история с его днем рождения. Эксперт напомнил, что почти никто из коллег не поздравил Владимира Зеленского с важным событием. Более того, Украина не была приглашена на глобальный саммит по экологии.

Также аналитик раскрыл отношение президента России к Владимиру Зеленскому. По его словам, Владимир Путин на самом деле "не считает президента Украины за политика". Глава страны всеми своими действиями показывает, что ему не с кем разговаривать в Незалежной, передает РИА ФАН.