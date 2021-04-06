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Политика
Эксперт Безпалько заявил о подготовке Украиной масштабной военной операции в Донбассе

Эксперт Безпалько заявил о подготовке Украиной масштабной военной операции в Донбассе

Политолог Богдан Безпалько рассказал, для чего президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна война в Донбассе.
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Эксперт заявил, что власти Украины давно готовились к масштабной военной операции в Донбассе. Однако заявления представителей России о том, что агрессия не будет оставлена без ответа, спутали все карты Киева. Безпалько предположил, что наступление было либо отменено, либо отложено.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

По мнению политолога, Владимир Зеленский ничем не отличается от своего предшественника Петра Порошенко. Безпалько отметил, что своим отказом от выполнения Минских соглашений нынешний глава Украины хотел показать боевитый характер, "продемонстрировать мускулы".

Война в Донбассе – это способ отвлечения населения от внутренних проблем, считает эксперт. Последние месяцы ситуация на Украине на грани катастрофы: тарифы ЖКХ повышаются, уровень безработицы растет, государственные структуры и промышленность постепенно деградируют, передает НСН.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал единственный способ остановить боевые действия на юго-востоке Украины. По его словам, вступление страны в НАТО должно остановить "российскую угрозу". Также президент обвинил Москву в попытках милитаризировать Черноморский регион.

Напомним, отношения Киева и Москвы ухудшились в 2014 году на фоне конфликта в Донбассе. Власти Украины заявили о вмешательстве России во внутреннюю ситуацию. Кремль отверг обвинения, подчеркнув, что он, наоборот, заинтересован в скором разрешении кризиса в соседнем государстве.

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Фото: Alexander Rekun/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 6 апреля 2021, 15:24 Источник: НСН ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Deutsche Ordnung.
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Украина всегда хочет во что- то вступить. То в <цензура>..но, то в НАТО. А Призеденту охотно сказать, что война это не КВН. Здесь уже будут последствия. На кону жизни людей.
Чабан
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То поздно уже, мы к границе с нашей стороны подлетели уже. Ждем вот прямо на броне триады греемся... скорей бы уже
1

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