Зеленский назвал единственный способ остановить войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обострение ситуации на юго-востоке страны.

Во вторник, 6 апреля, состоялись телефонные переговоры лидера Украины с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Главной темой обсуждения стал рост напряженности в Донбассе. Владимир Зеленский заявил, что Россия начала стягивать войска к границам и готовиться к наступлению.

Украинский политик призвал страны-члены Североатлантического Альянса расширить присутствие в Черноморском регионе. По мнению Зеленского, это должно стать мощным фактором сдерживания России. Глава страны обвинил Москву в том, что она якобы пытается милитаризировать регион.

Владимир Зеленский добавил, что вступление Украины к НАТО – единственный способ положить конец конфликту в Донбассе. "ПДЧ (План действий по членству в НАТО – Прим. ред.) станет настоящим сигналом для России", – приводит слова президента РИА Новости.

Ранее журналист Виталий Портников раскритиковал Владимира Зеленского за поездку в Катар после слов о "российской угрозе". Он считает, что когда стране действительно угрожает опасность, ее президент немедленно должен прервать визит или отпуск и вернуться домой.

Отметим, что отношения Киева и Москвы ухудшились в 2014 году на фоне боевых действий в Донбассе и отделения Крыма. Власти Украины неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела и называли соседнее государство агрессором. Кремль опровергал эти заявления.