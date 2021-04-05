Дума рассмотрит кандидатуру Москальковой на должность омбудсмена

Спикер ГД Вячеслав Володин напомнил, что Татьяна Москалькова много лет занимается защитой прав человека.
"Работала в правоохранительных органах — в правовом департаменте МВД, затем в Государственной Думе представляла оппозиционную партию «Справедливая Россия», от которой и была выдвинута на должность уполномоченного по правам человека», — сказал Володин.
За пять лет в должности омбудсмена Москалькова решала сложнейшие проблемы, отметил председатель ГД. По его словам, она последовательно отстаивает свою точку зрения, внимательно относится к обязанностям, работает много и добросовестно.
"Это человек с неисчерпаемой энергией, никогда не боится тяжелых испытаний», — считает Володин.
Спикер напомнил, что традиционно должность омбудсмена занимали наиболее уважаемые политики и общественные деятели, ученые и депутаты.
"Институт уполномоченного обеспечивает гарантии прав и свобод гражданина, контролирует их соблюдение. Уполномоченный участвует в совершенствовании законодательства РФ о правах человека и гражданина», — сказал председатель ГД.
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