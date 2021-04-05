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Политика
Лукашенко заявил об усилении информационного противостояния: Дальше хуже будет

Лукашенко заявил об усилении информационного противостояния: Дальше хуже будет

Александр Лукашенко продолжает проводить кадровые перестановки. На сей раз президент Белоруссии назначил нового министра информации и заместителя главы Администрации президента.
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До недавнего времени министром информации Белоруссии был Игорь Луцкий. Теперь эту должность занимает Владимир Перцов. Ранее он являлся главой представительства межгосударственной телерадиокомпании "Мир". Александр Лукашенко лично наблюдал за Перцовым, поэтому хорошо его знает.

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Луцкий, в свою очередь, стал заместителем главы Администрации президента Белоруссии. По мнению Александра Григорьевича, Игорь Владимирович является надежным и идеологически выверенным человеком. Глава государства отметил, что в нем не сомневается.

Вместе с тем белорусский лидер заявил, что в стране и мире наблюдается не просто противоборство, а информационная война. "Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния", – сказал Лукашенко. Президент Белоруссии тщательно подбирает людей, которым предстоит отвечать на соответствующие вызовы.

Напомним, в августе 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко. Это стало причиной массовых протестов в республике. Люди требовали, чтобы Батька ушел в отставку. Президент же считает это попыткой Запада устроить в Белоруссии госпереворот.

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Фото: president.gov.by
Автор: 5 апреля 2021, 14:49 Источник: EADaily ✓ Надежный источник
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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Гость685278
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В его голове все время война. То враги окружили Беларусь, то на границах лязгают гусеницы НАТОвских танков. То террористы и экстремисты в стране. Это спортсменки и Тихановская, которая собралась подложить взрывчатку к мусорным бакам. . Теперь информационная война разгорается. Давно пора лечиться.
Гость685534
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Ага,лучшее информационное давление это ценники в магазинах и аптеках при срезанном коэфициенте по зарплатам и премиальным.Привык что все шито крыто вот и несет пургу.Фантастический <цензура> с манией величия ,и чего его в СССр в дурку не упрятали,хоть подлечили бы там малость(или угандошили серой и <цензура> Второй вариант мне нравится больше!
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