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Политика
Володин предложил перенести отчет правительства в ГД на 12 мая

Володин предложил перенести отчет правительства в ГД на 12 мая

Правительство просит перенести отчет в Госдуме с 21 апреля на другой день, поскольку на эту дату запланировано послание президента Федеральному собранию. Председатель ГД Вячеслав Володин предложил провести отчет 12 мая.
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Вопрос переноса отчета парламентарии обсудят на Совете ГД и назначат другую дату, сообщил Володин.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Мы не будем отодвигать далеко дату отчета правительства и предложим вынести его на пленарное заседание 12 мая, чтобы обсуждение состоялось сразу, как депутаты вернутся из своих избирательных округов", – написал спикер в своем телеграм-канале.

До отчета состоятся встречи министров с профильными комитетами Госдумы и главы правительства с фракциями, отметил Володин.

В понедельник, 5 апреля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что послание президента Федеральному собранию состоится 21 апреля. Ранее на эту же дату был назначен отчет правительства в Госдуме.

Премьер-министр Михаил Мишустин 22 июля 2020 года первый раз отчитывался в ГД о работе правительства. Основной задачей кабмина он назвал рост экономики и доходов граждан.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 5 апреля 2021, 14:29 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина

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