Пресс-секретарь Владимира Зеленского заявила, что у России нет монополии на владение русским языком. Она сообщила, что в Незалежной говорят на "украинском русском".



На Украине очень часто делают одиозные политические заявления, которые связаны с Россией. На этот раз риторика киевских чиновников затронула языковой вопрос.

Последние годы в Незалежной процветает махровый национализм. На граждан, которые выражают приверженность русской культуре, нередко оказывают психологическое или даже физическое воздействие.

Особенно болезненно обстоит ситуация с русским языком, передает Life. Так или иначе, великий и могучий пользуется большой популярностью на Украине.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сделала громкое заявление по данному вопросу. По ее словам, Россия не владеет монополией на русский язык.

Мендель убеждена, что в Незалежной говорят на "украинском русском". Чиновница провела аналогию с английским языком, у которого есть множества вариаций, заключающихся в разном произношении, а также в отличиях тех или иных слов.

Представитель Зеленского выразила мнение, что на Украине языковой вопрос чаще всего используют для того, чтобы поднять градус ненависти в обществе. Она добавила, что русский язык на территории страны нужно защищать.