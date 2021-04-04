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Политика
Володин призвал украинские власти прекратить нагнетать ситуацию в Донбассе

Володин призвал украинские власти прекратить нагнетать ситуацию в Донбассе

Украина идет на обострение ситуации в Донбассе, рассчитывая на поддержку США, написал в своем телеграм-канале спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Он предупредил официальный Киев о тяжелых последствиях и призвал вернуться к реализации минских соглашений.
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За семь лет Украина так и не дождалась помощи от Соединенных Штатов: долгов стало больше, страны утратила суверенитет, констатировал председатель ГД.

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"Если даже со своих партнеров по НАТО США берут плату за защиту, то с Украины потребуют тройную цену", – считает спикер.

Он призвал украинских политиков не надеяться, что действия в Донбассе сойдут им с рук. По словам Володина, лидеры европейских стран все больше понимают, что не могут принять тех, кто ведет себя подобным образом.

Украинскому руководству нужно сделать все, чтобы реализовать минские соглашения, написал председатель ГД.

Он поддержал предложение лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука задействовать парламентскую четверку в рамках нормандского формата. "Вместо этого начались гонения на Медведчука и его сторонников по партии", – возмутился спикер.

Возникает ощущение, что представители Украины живут в другом мире и не могут адекватно воспринимать ситуацию, констатировал Володин. Председатель ГД выразил сомнение, что с людьми, на чьих руках кровь детей, женщин и стариков, сядут за стол переговоров.

"Заканчивайте нагнетать ситуацию на Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге", – заключил спикер.

Последнее время ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась. Украинская армия обстреливает населенные пункты Донецкой и Луганской республик. ДНР и ЛНР 1 апреля объявили призыв на военную службу.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 4 апреля 2021, 14:38 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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