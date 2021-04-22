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"Всему миру все ясно": сенатор Пушков ответил "толстокожим" США

"Всему миру все ясно": сенатор Пушков ответил "толстокожим" США

Владимир Путин в послании Федеральному собранию сравнил врагов России с мелкими Табаками, которые вьются вокруг Шерхана и "подвывают" своему суверену.
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В Белом доме скептически отнеслись к сравнению врагов России и ее союзниц с героями из киплинговского произведения и отметили, что у Америки слишком толстая кожа. Джен Псаки заявила, что США не относятся к этому всерьез.

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Однако российский сенатор Алексей Пушков уверен, что никакая толстая шкура не спасет США от такой аналогии, ведь намек Владимира Путина понятен всем. В своем телеграм-канале Пушков написал, что Америка зря не принимает на свой счет высказывание российского президента.

"Толстая шкура не поможет США отвести от себя прямой аналогии, которую провел Путин. И всему миру все ясно и про Шерхана, и про шакалов", – говорится в тексте сообщения.

Напомним, в своем ежегодном послании парламенту Владимир Путин сказал, что вокруг стран, с которыми Россия пытается выстраивать позитивные отношения, "как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки". Такие страны постоянно цепляют нашу страну то здесь, то там, отметил президент.

Ранее в Кремле озвучили темы предстоящих переговоров Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Встреча состоится в четверг 22 апреля в Москве. Лидеры двух стран будут обсуждать в том числе негативное воздействие третьих стран на внутреннюю политику и стабильность Белоруссии.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Federation Council of Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 22 апреля 2021, 15:38 Источник: телеграм-канал Алексея Пушкова ✓ Надежный источник
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