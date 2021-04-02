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Политика
Хамил и вел себя высокомерно: Вышинский о поведении Навального в колонии

Хамил и вел себя высокомерно: Вышинский о поведении Навального в колонии

Член СПЧ и исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский съездл в колонию, где отбывает наказание Алексей Навальный.

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По словам Вышинского, Навальный не захотел с ним разговаривать, а команды отряду игнорировал. При этом по правилам колонии, когда в отряд заходит человек из администрации, все строятся.

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Журналисты рассказали о вызывающем поведении Навального в колонии

 Алексей Анатольевич Навальный

Алексей Анатольевич Навальный общественный деятель

Во время передвижения по колонии Вышинского сопровождали руководство ИК и ФСИН. Член СПЧ подчеркнул, что только один Навальный из всего отряда не подчинялся распорядку. Он демонстративно игнорировал все уставы и показывал свое превосходство. Оним словом, вел себя высокомерно и даже хамил.

"Вот представьте себе картину: мы входим в помещение, в помещении построен отряд, 20-25 человек, все они стоят в строю, и только один человек в этом помещении лежит на кровати, читает книгу", – приводит РИА Новости слова Кирилла Вышинского.

Член СПЧ отметил, что целью его поездки было посмотреть, что из себя представляет колония во Владимире. Также ему было интересно посмотреть, действительно ли нарушаются права человека при содержании заключенного Навального. Вышинский пытался спросить у оппозиционера, что именно его беспокоит, какие у него жалобы. Однако разговора не состоялось. Более того, Навальный отвечал в грубой форме.

Отметим, что вместе с Кириллом Вышинским в колонию приехали член Общественной палаты, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте Мария Бутина. С ней как раз у Алексея Навального разговор состоялся. И даже в общении с женщиной оппозиционер позволял себе хамить.

В среду в "Инстаграм" Алексея Навального появилась информация о том, что он объявляет голодовку. Оппозиционер требовал пропустить к нему приглашенного медика. Заключенный якобы жаловался на боли в ногах и спине. Медсанчасть ФСИН провела свое обследование, которое не выявило у Навального патологий.

Московский городской суд 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный – 2,8 года в колонии общего режима. Он признан виновным в мошенничестве по делу "Ив Роше" и должен отмечаться в инспекции два раза в месяц. До августа 2020 года он шесть раз проигнорировал это требование, а с сентября не отмечался ни разу.

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Фото: АГН Москва
Автор: 2 апреля 2021, 18:50 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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