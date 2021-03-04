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Политика
Путин поддерживает более активное участие волонтеров в политике

Путин поддерживает более активное участие волонтеров в политике

Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Нужно давать людям разных взглядов и убеждений возможность оказаться во власти. Об том заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками акции "Мы вместе".
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Тему участия волонтеров в политике поднял депутат гордумы Томска, волонтер акции "Мы вместе" Владимир Самокиш. Во всех органах власти должно быть больше активных волонтеров, сказал он. Неравнодушие добровольцев позволит им быть эффективными во власти, считает Самокиш.

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Глава государства поддержал более активное участие волонтеров в политике. "Предложение отличное", – сказал он.

Путин отметил, что волонтерством занимаются люди разных взглядов и убеждений. Попадая в политику, они будут отстаивать свои подходы к решению проблем страны или региона, уверен глава государства.

"Чтобы в ходе открытой, честной, но не деструктивной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения для того, чтобы страна шла вперед", – приводит слова президента ТАСС.

По его мнению, сущность волонтерского движения особенно проявилась во время пандемии коронавируса. В этот период пришлось буквально бороться за жизни людей, сказал президент.

Путин напомнил, что в 2021 году состоятся выборы в Государственную думу и законодательные собрания регионов. "Переговорю и с руководством "Единой России" и готов переговорить с руководителями других наших ведущих политических сил из разных спектров для того, чтобы они обратили на это внимание", – добавил глава государства.

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Автор: 4 марта 2021, 16:28 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

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